“L’angelo della fortuna” di Alessia Pignatelli nella Art Gallery di Venezia

VENEZIA – Dal 7 agosto “L’angelo della fortuna” di Alessia Pignatelli è entrato nella prestigiosa Art Gallery di Venezia, per una esposizione sulla Divina Commedia di alto contenuto stilistico. Grande è l’affluenza del pubblico riscontrata finora, che sta supportando questa mostra dalla caratura nazionale, promossa anche da Mediaset, con l’intento di omaggiare il sommo poeta Dante Alighieri – a distanza di 700 anni dalla sua morte, con la sua opera edita più famosa.

Nel progetto, realizzato dal critico d’arte Giorgio Grasso, è incluso anche il rilevante volume della Divina Commedia in edizione illustrata, dove l’artista Pignatelli, dopo essere stata selezionata, con spirito creativo, ha interpretato la terzina del settimo canto dell’Inferno.

Il suo dipinto, dall’elaborazione scultorea, ha richiamato l’attenzione del vasto pubblico, incentrando il messaggio del bene e del male in una narrazione di contrasti tra colori che inducono la materia alla suggestione visiva. Sebbene le considerevoli opere dell’artista Alessia Pignatelli sono giunte in svariati luoghi internazionali, continuano a toccare mete importanti e dal 31 agosto la sua arte pittorica giungerà anche a New York nella nota galleria White Space Chelsea.