Lanciano, shopping di Natale: parchetti blu gratuiti

Al via l’iniziativa di Anxam e Comune di Lanciano. Il 21 dicembre si inaugura il nuovo parcheggio adiacente la Farmacia comunale di Viale Cappuccini

LANCIANO – Parcheggi blu gratuiti per favorire lo shopping natalizio. La società Anxanum Multiservizi Intercomunali S.p.A., che gestisce i parcheggi a pagamento cittadini, in una riunione congiunta con l’assessorato alla Mobilità e Commercio, ha disposto la sospensione della sosta a pagamento per l’intera giornata di sabato 21 dicembre 2019, e per quelle di lunedì e martedì, 23 e 24 dicembre.

“Una decisione – spiega il presidente di Anxam, Camillo Colaiocco – presa per sostenere il commercio locale, e incentivare le persone a fare gli acquisti natalizi nei negozi della città. Per questo – aggiunge – chiediamo a tutti di usufruire di questa possibilità nel rispetto degli altri, sostando soltanto per il periodo del reale bisogno, permettendo quindi una turnazione che favorisca una maggiore vivacità nei negozi del centro”.

Una decisione presa dopo la sperimentazione già fatta lo scorso anno, che ha avuto riscontri positivi, sia tra i commercianti che tra i cittadini.

L’iniziativa riguarderà tutti i 480 posti auto delimitati da strisce blu nei parcheggi del centro città, che già negli scorsi mesi sono stati interessati da interventi di miglioramento: dalla recente installazione dei parcometri con possibilità di pagamento col sistema contactless alla precedente attivazione di app per gestire la sosta a pagamento tramite il cellulare.

“Sostenere il commercio in città è la parola d’ordine che da sempre contraddistingue la nostra azione amministrativa, come dimostrano gli investimenti della riqualificazione del Corso e del parco Villa delle Rose per un totale di 2.500.000 euro e la stretta collaborazione con i commercianti per gli eventi e le luminarie che quest’anno ha raggiunto l’apice. In questa direzione va anche la decisione, condivisa con i commercianti, di sospendere il pagamento dei parcheggi durante gli ultimi giorni di acquisti: sabato 21, lunedì 23 e martedì 24 la sosta sarà gratuita per tutta la giornata. L’invito è quello di non occupare i parcheggi per soste molto lunghe, lasciando la possibilità a chi verrà in centro per fare acquisti di trovare parcheggi liberi. Sosteniamo il commercio della nostra città e la nostra economia reale, scegliamo i nostri negozi per gli acquisti natalizi: buone feste a tutti!”, dichiara l’Assessora al Commercio e alla Mobilità Francesca Caporale.

Intanto è prevista per sabato 21 dicembre, alle 11, l’inaugurazione del nuovo parcheggio al servizio degli utenti della farmacia comunale n. 1, in viale Cappuccini 31/33 a Lanciano.

“A esattamente due mesi dall’inizio dei lavori – commenta Claudio Di Meco, direttore di Anxam – abbiamo ultimato i lavori, che garantiranno 16 posti auto nella parte retrostante la farmacia, con ingresso dove attualmente gli utenti entrano con le proprie auto. Si tratta, dunque, di un’importante opera in un’area particolarmente trafficata e frequentata, pensata proprio per venire incontro ai numerosi utenti della farmacia, che potranno così parcheggiare agevolmente e senza occupare viale Cappuccini”.