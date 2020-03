Lanciano, ricoverato per ustioni un noto avvocato

Nella mattinata del 15 marzo un incendio ha completamente devastato la mansarda dove si trovava: l’uomo é ora ricoverato a Chieti

LANCIANO – Un noto avvocato di Lanciano é rimasto ustionato in più parti del corpo ed è attualmente ricoverato nell’ospedale clinicizzato di Chieti dopo che nella mattinata di oggi un incendio ha devastato la mansarda dove si trovava, sita al quinto piano di un palazzo in via Petragnani nel quartiere Cappuccini. Morti asfissiati i due cagnolini maltesi. Illeso il figlio che si trovava al piano inferiore.

Le fiamme si sono sviluppate attorno alle 10.15. Pare che l’avvocato abbia gettato nel camino un un mucchio di carte, che hanno cominciato a fumare. Gettando dell’alcool per alimentare il fuoco, una violenta fiammata, di ritorno, lo avrebbe investito in pieno.

Pare che l’avvocato non sia non in pericolo di vita, ma non è escluso che possa essere trasferito in un centro ustionati.