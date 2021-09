Lanciano, pubblicato il bando “Bellezze in bicicletta”: come fare domanda

L’iniziativa é riservata ai residenti in città che hanno acquistato o acquisteranno una nuova bici, nel periodo 1 gennaio – 31 ottobre 2021

LANCIANO – Il Comune di Lanciano ha lanciato ufficialmente l’iniziativa “Bellezze in bicicletta”, è riservata ai cittadini residenti in città che hanno acquistato o acquisteranno una nuova bici, anche a pedalata assistita, nel periodo 1 gennaio – 31 ottobre 2021. Il Comune riconoscerà un contributo pari al 50% della spesa sostenuta (per un massimo di contributo pari a 300 euro) per l’acquisto di una bicicletta: il voucher verrà liquidato sotto forma di buoni da spendere in “beni culturali e turistici” nelle attività accreditate e operanti nel Comune di Lanciano nel settore dei servizi culturali e turistici del territorio, individuate dai beneficiari tra quelle accreditate.

La domanda di contributo dovrà essere inviata all’indirizzo comune.lanciano.chieti@legalmail.it entro e non oltre le ore 23,59 del 31 ottobre 2021, tramite compilazione e invio del modulo pubblicato sul sito del Comune di Lanciano. L’elenco delle attività accreditate dove sarà possibile spendere il buono entro il 30 novembre 2021 sarà pubblicato sul sito del Comune di Lanciano.