Lanciano, presentazione del progetto Chiese aperte: ecco quando

Il calendario completo delle lezioni del progetto dell’associazione La Santa Casa sarà presentato il 26 giugno sul blog del Tgmax

LANCIANO – Chiese Aperte è il progetto di accoglienza turistica promosso dall’associazione di volontariato “La Santa Casa” di Lanciano, con l’obiettivo di accogliere i numerosi pellegrini che giungono in città per visitare il Miracolo Eucaristico, formare volontari per l’apertura delle chiese e promuovere la conoscenza del patrimonio storico-artistico.

Il progetto, realizzato in accordo con l’Arcidiocesi di Lanciano-Ortona, sarà presentato venerdì 26 giugno, alle ore 11, sul blog del Tgmax (http://www.tgmax.it/).

Nel corso della presentazione, a cura del presidente dell’associazione Francesco Teodori, verrà illustrato il programma del corso di formazione per i volontari addetti alla custodia, tutela e valorizzazione di edifici di culto e dei beni culturali ecclesiastici.

Interverrà l’arcivescovo di Lanciano-Ortona Emidio Cipollone.

Nell’occasione sarà presentato anche il percorso di visita virtuale a Lanciano città eucaristica, realizzato da Domenico Maria del Bello e Ada Giarrocco, per il portale Beweb dei beni culturali ecclesiastici della Conferenza episcopale italiana.

La realizzazione del corso di formazione, finanziata con i fondi 8×1000 della Chiesa Cattolica, rappresenta una preziosa occasione per poter qualificare professionalmente quanti già operano volontariamente per la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto e dei beni culturali ecclesiastici.

Per informazioni: Ada Giarrocco, coordinatrice del corso, tel. 3389852635.