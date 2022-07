Lanciano Nuoto, le novità per la stagione 2022-2023

Tra le novità una campagna promozionale per gli abbonamenti stagionali con possibilità di scegliere la tariffa più vantaggiosa

LANCIANO – Nuova stagione, progetti nuovi con tante sorprese. E’ questa la premessa agonistica dell’associazione Lanciano Nuoto, team frentano il cui “quartier generale” è presso il centro piscine Le Gemelle, impianto gestito proprio dall’associazione stessa.

Il progetto della Lanciano Nuoto è stato quello di rivitalizzare l’impianto; per l’associazione, infatti, lo sport rappresenta un vero e proprio valore aggregante che si basa sul rispetto di sé e degli altri ed è per questo che la dirigenza ha voluto restituire a tutti i cittadini la possibilità di prendersi cura della propria salute e allo stesso tempo di divertirsi.

La nuova stagione 2022/2023 continuerà il percorso intrapreso quest’ anno: due piscine semi olimpioniche, attività agonistica, scuola nuoto con istruttori qualificati sia per bambini che per adulti, numerosi istruttori impiegati nel segmento di fitness in acqua e di fitness a terra e anche in quello della sala attrezzi, personale di segreteria, direzione e bar.

Non mancheranno le novità.

La direzione si è impegnata ad arricchire a tutto tondo le competenze del proprio staff per garantire, ancora di più, un servizio eccellente a tutti gli utenti della struttura e soddisfare così i loro bisogni.

È stata realizzata, inoltre, una campagna promozionale per gli abbonamenti stagionali 2022/2023: dal 1° luglio sarà possibile sottoscrivere, l’abbonamento più consono alle tue esigenze, a una tariffa davvero vantaggiosa.

In particolare a breve sarà presentato il nuovo staff tecnico della squadra della LANCIANO NUOTO.

Squadra che quest’anno si è ben distinta in particolar modo nella disciplina del salvamento riportando diverse medaglie a carattere regionale e nazionale e rientrando tra le prime 20 squadre italiane.

Punta della squadra è l’atleta Serena Nicolucci che è arrivata in nazionale.

Altri risultati si sono avuti nella pallanuoto dove l’under 18 ha ben figurato nel campionato regionale piazzandosi dopo le squadre pescaresi così come l’under 14.

“Il prossimo anno ci vogliamo ancora di più migliorare in tutte le discipline” ha commentato il presidente Antonio Carbone.