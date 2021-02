Lanciano, Nidi d’infanzia comunali: si cercano soggetti interessati alla gestione

La manifestazione di interesse dovrà essere caricata sulla piattaforma telematica del Comune entro e non oltre le ore 12 dell’8 marzo

LANCIANO – Il Comune di Lanciano intende espletare una indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare, eventualmente e successivamente, alla procedura negoziata per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio per la per la gestione dei “Servizi per il funzionamento dei nidi d’infanzia comunali” per l’anno educativo 2021/2022.

La manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema allegato allegato all’avviso, pubblicato sul sito ufficiale del Comune, dovrà, a pena l’esclusione dalla partecipazione, essere caricata sulla piattaforma telematica del Comune di Lanciano, previa registrazione, accessibile tramite l’indirizzo Internet: https://cuclanciano.acquistitelematici.it entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 08 marzo 2021.

L’operatore economico interessato all’indagine di mercato potrà accedere alla documentazione registrandosi alla piattaforma telematica DigitalPa all’indirizzo che segue: https://cuclanciano.acquistitelematici.it secondo le modalità indicate alla sezione “Manuali-Guida alla registrazione preliminare”.