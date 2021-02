Futura Volley Teramo sconfitta al tie break dalla De Mitri: come è andata

3-2 il punteggio finale per la De Mitri Energia che passa al Pala San Gabriele: il racconto della partita e l’analisi della schiacciatrice Aurora Patriarca

TERAMO – Serviva una reazione dopo lo 0-3 patito a Manoppello e la LG Impianti Futura Volley Teramo ha reagito. Nella terza giornata del girone I2 di B2, le biancorosse cadono al tie-break dopo 2 ore e 15 minuti di gioco effettivo contro la De Mitri Energia. Al Pala San Gabriele, è andato in scena uno scontro intenso e ricco di ribaltoni, con le due compagini che non si sono risparmiate. Sfida nella sfida tra le due giocatrici più rappresentative delle due squadre, da una parte Monica Lestini (22 punti a referto) e dall’altra Giada Benazzi (con il maggior numero di servizi giocati nell’intera partita). A differenza delle giornate precedenti, stavolta le biancorosse hanno potuto fare ben poco a muro, con gli attacchi di Porto San Giorgio incisivi e decisi. Di seguito il commento della schiacciatrice Aurora Patriarca quindi il raccondo della partita e il tabellino.

AURORA PATRIARCA

Il ko contro la De Mitri Energia lascia alla LG Impianti Futura Volley Teramo la consapevolezza di grandi progressi fatti dopo il passo falso di Manoppello. Una sconfitta che lascia il rammarico di un secondo set lasciato andare troppo facilmente e di un quarto in cui si poteva chiudere la partita in anticipo. A commentare il 2-3 del Pala San Gabriele è Aurora Patriarca, schiacciatrice biancorossa: «Sicuramente dovremo rivedere qualcosa, ma abbiamo reagito bene dopo la sconfitta di una settimana fa. Siamo state grintose e aggressive in tutti i palloni giocati, recuperando dei set in cui si stava creando un certo distacco. Gli errori di attenzione andranno migliorati col tempo, però devo dire che abbiamo fatto una gran partita contro un avversario forte e valido. Loro avevano un opposto molto forte per la categoria come Giada Benazzi, ci siamo impegnate comunque perché la partita finisse al meglio».

Sguardo alla prossima gara, in programma domenica 14 al Pala San Gabriele alle 17:30: «Siamo molto cariche per la partita con Pescara 3, siamo consapevoli di avere delle qualità molto grandi che dovremo sfruttare e penso che questa sfida possa essere l’occasione per prenderci i 3 punti».

CRONACA DELLA PARTITA

Nel primo set, avvio segnato dall’equilibrio e dalla costante parità. Diversi i punti portati alla Futura da Cecilia Di Marco nei primi 16 scambi, mentre dall’altra parte salgono in cattedra Tiberi e Benazzi (8-8). Poi inizia a farsi sentire Monica Lestini, a segno per il 10-9 che apre un tentativo di fuga teramano con l’ex Pesaro che firma il primo ace di giornata sul 13-10. La De Mitri Energia non ci sta e ribalta con un break di 4-0 che porta alla chiamata di time out di coach Kruzikova. Stop che fa bene alla LG Impianti, che si mantiene in partita senza far scappare le avversarie e che trova l’ottimo ingresso di Aurora Patriarca, decisiva in almeno 3 azioni e firma del 26-24 teramano dopo aver annullato anche un set point ospite.

Nel secondo periodo, la De Mitri Energia parte a razzo e stacca subito 1-6 con l’ottimo start di Tiberi e Ragni. Lestini e l’ace di Ferretti interrompono il break rossoblù (3-6). Si scatena al servizio Giada Benazzi, che porta il gap a +11 per le Volley Angels sul 5-16 con ben 9 battute consecutive e due ace. Si rivelerà, poi, il margine decisivo, incrementato da Di Marino sul 7-20. Ancora Lestini con un dritto per dritto che accorcia a -8 sul 14-22, ma le ospiti rimettono la testa avanti e chiudono 15-25.

Il terzo set si apre con la Futura più incisiva, Imprescia firma due punti e le biancorosse provano a scappare 3-1. Porto San Giorgio riesce a ribaltare, ma un ace di Mazzagatti riporta avanti Teramo prima del solito destro violento a terra di Monica Lestini (10-8). Benazzi risponde direttamente dal servizio e dà lo start al nuovo controsorpasso, con Cicchitelli che va anche a far punto per il 16-10. Ritmo spezzato dall’alzata di Peroni per il vincente di Lestini, che apre il break utile a riportare in parità l’incontro prima di un time out chiamato dal tecnico ospite. Tiberi rimette avanti di due le De Mitri, il pallonetto di Mazzagatti apre una nuova fase favorevole alla Futura che si rimette a condurre senza più cedere il passo, 25-21 alla fine e vantaggio locale.

Il quarto set vede ancora avanti inizialmente la Futura 3-1 con i vincenti di Mazzagatti e Imprescia, ma Benazzi tiene in vita la squadra marchigiana. Aurora Patriarca mette giù una delle giocate più pulite della sfida indirizzando all’incrocio delle linee il 4-2, ma si lotta punto a punto e due primi tempi consecutivi di Ragni portano avanti la De Mitri (7-10). Distacco che sale a 5 punti in poche battute, con il muro di Di Marco a ridare carica alle atlete teramane, ma al time out è 11-16. Gli ace di Imprescia e Mazzagatti due dritti precisissimi di Lestini fanno sperare ancora la LG impianti, che piazza il miglior break del proprio incontro (5-0 per il 20-20). Nel finale ci crede di più la De Mitri Energia, che si affida ai servizi precisi di Beretti e al muro di Tiberi per chiudere 25-23 dopo un set point annullato dalle locali.

Il quinto set parte con la compagine ospite lanciata verso il successo fin dalle prime giocate, andando al cambio campo sul 2-8 con anche la fortuna ad assistere i servizi di Tiberi, come quando la palla tocca il nastro e passa di un soffio toccando terra. Lestini ed Imprescia provano la rimonta, ma la decisiva stoccata di Benazzi vale il 9-15 finale. Secondo successo al tie-break per Porto San Giorgio in campionato, la Futuraa Volley Teramo ha fatto notare grandi passi in avanti, peccando di lucidità nei punti chiave del quarto set e senza riuscire mai ad imporsi nel quinto. Tra una settimana (domenica 14 ore 17:30), le biancorosse ospiteranno Pescara 3 al Pala San Gabriele per cercare di tornare a vincere.

TABELLINO

LG Impianti Futura Volley Teramo – De Mitri Energia 2-3 (26-24; 15-25; 25-21; 23-25; 9-15)

LG Impianti Futura Volley Teramo: Brandimarte 3, Di Carlo, Di Marco 4, Ferretti 2, Gialloreto, Imprescia (C) 12, La Brecciosa, Lestini 22, Masciantonio, Mazzagatti 8, Patriarca 7, Peroni, Ragnoli. All. Jana Kruzikova

De Mitri Energia 4-0: Ragni, Caruso, Cappelletti, Nardi, Gennari, Annunzi, Di Clemente, Gulino, De Angelis, Benazzi, Tiberi, Di Marino, Beretti, Cicchitelli. All. Daniele Capriotti

Arbitro 1: Georgia Tanzilli (Roma)

Arbitro 2: Sara Rossi (Roma)