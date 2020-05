L’Amicacci torna a giocare a Giulianova le gare casalinghe

GIULIANOVA – La Deco Group Amicacci Giulianova tornerà ad allenarsi e a disputare le partite casalinghe al PalaCastrum di Giulianova per la prossima stagione sportiva. Ad annunciarlo è l’Assessore allo Sport Federico Taralli che nel pomeriggio, insieme al Sindaco Jwan Costantini, ha incontrato in Comune i componenti della celebre società sportiva di basket in carrozzina. Un obiettivo che, Assessore e primo cittadino, si erano prefissati da tempo e che sono riusciti a concretizzare nel primo anno di governo, concordando le modifiche necessarie da apportare all’impianto sportivo comunale e riportando a Giulianova la più alta espressione dello sport giuliese.

“L’affetto che mi unisce alla Amicacci ha basi solide e poter riportare a casa questa grande società giallorossa, simbolo da sempre di impegno sociale e di sport disputato ai massimi livelli in Italia e in Europa, è per me fonte di orgoglio – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – lo dovevamo agli atleti, grandi e piccoli di questa incredibile realtà sportiva, ai soci e a tutti coloro che continuano a credere in un sogno iniziato a Giulianova tanti anni fa”.

“Sono contento di aver contribuito a riportare a casa una grande realtà sportiva giuliese – dichiara l’Assessore Federico Taralli – e di aver tenuto fede agli impegni presi in campagna elettorale. Sport e sociale vanno di pari passo e l’obiettivo di questo assessorato è di trasformare in azioni concrete questo concetto”.

Nella foto dell’incontro in comune con il Sindaco Costantini, l’Assessore Taralli e l’Amicacci.