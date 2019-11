Sulmona, sul palco del Teatro Caniglia arriva Il Lago dei Cigni del balletto di Mosca

La versione del Balletto di Mosca La Classique si sviluppa sull’autentica coreografia creata da Marius Petipa e Lev Ivanov nel lontano 1895

SULMONA (AQ) – Il Teatro Maria Caniglia di Sulmona lunedì 18 novembre alle 21 si riempirà delle splendide scene e della musica del balletto più amato e noto tra i Classici della tradizione: Il Lago dei Cigni del Balletto di Mosca la Classique, un appuntamento fuori abbonamento da prenotare e comprare a parte.

Qual è il classico dei classici nel balletto? A questa domanda al 99% da chiunque vi sentirete rispondere “Il Lago dei Cigni”, e a Sulmona sarà in scena nella più classica delle versioni, perché quello del Balletto di Mosca La Classique si sviluppa sull’autentica coreografia creata a suo tempo da Marius Petipa e Lev Ivanov nel lontano 1895 per il Teatro Mariinskij di San Pietroburgo che sarà possibile vedere al Maria Caniglia con l’incanto delle coreografie e dei costumi di uno dei corpi di ballo più famosi al mondo e con due grandi solisti, Diana Ereemeva e Kirill Popov, già solisti da anni al Teatro di Mosca e riconosciuti a livello mondiale come Étoile internazionali.

La trama, decisamente romantica, racconta la storia della principessa Odette, che un perfido sortilegio del malefico mago Rothbart, a cui la principessa ha negato il suo amore, costringe a trascorrere le ore del giorno sotto le sembianze di un cigno bianco. La maledizione potrà essere sconfitta soltanto da un giuramento d’amore. Il principe Sigfried si imbatte nella caccia di Odette, se ne innamora e promette di salvarla. Ma durante una festa alla corte del principe, il mago presenta sua figlia che ha assunto le sembianze di Odette, e alla quale lui, erroneamente convinto di trovarsi al cospetto della sua amata, giura eterno amore. A quel punto Il mago rivela la vera identità della fanciulla e Odette, destinata alla morte, scompare nelle acque del lago. Sigfried, disperato, decide di seguirla: è proprio questo suo gesto a rompere l’incantesimo consentendo ai due giovani innamorati di vivere per sempre felici. E contenti.

Le scenografie si rifanno alla Corte Imperiale russa di quel periodo, inserendo realtà storica e fantasia gotica. Le scene del primo e del terzo atto presentano uno stile classico fiabesco, quasi magico, mentre il secondo e quarto atto, ambientati al lago, hanno un ambiente mistico, lunare, e vi si alternano attimi tenebrosi e giochi di luci e ombre.

Il Botteghino è aperto il mercoledì e venerdì dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 18, e 1ora prima di ogni spettacolo.