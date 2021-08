L’Aeroporto d’Abruzzo si rinnova digitalmente sui social

PESCARA – Un’immagine completamente rinnovata per l’Aeroporto d’Abruzzo sui social. Da alcune settimane, Abruzzo Airport si è rifatto il look digitalmente, sulla pagina Facebook dove il profilo era già attivo, e su Instagram dove è stato creato un account completamente nuovo oltre che su Twitter.

Con i social (@aeroportoabruzzo su Facebook, su Instagram @abruzzoairport e su Twitter @AbruzzoAirport), lo scalo abruzzese punta a connettersi con tutti gli utenti in modo veloce e smart.

“Negli anni passati a livello commerciale si è lavorato molto bene e infatti, in questa stagione estiva stiamo registrando risultati positivi sul numero dei voli e sui flussi di passeggeri – commenta il presidente della Saga, Vittorio Catone -. Ho trovato però delle aree quasi inesplorate in materia di comunicazione. Siamo partiti da pochissimo con un nuovo servizio social, dinamico e snello. Abbiamo adottato un’immagine coordinata, che si adegua ai linguaggi dei tre differenti canali, con l’obiettivo di avere un contatto diretto e immediato con i fruitori dell’Aeroporto d’Abruzzo. Attraverso la comunicazione sui tre account ufficiali forniamo informazioni utili per i viaggiatori. Abbiamo attivato un servizio di customer care, per rispondere in maniera diretta soprattutto su Facebook e su Instagram, alle richieste di chiarimenti degli utenti. Al tempo stesso la comunicazione sui social servirà anche a promuovere i collegamenti disponibili con l’Aeroporto. È uno strumento per divulgare le destinazioni che si possono raggiungere dall’Abruzzo con il nostro scalo, ma anche e soprattutto per invogliare e attirare più persone possibili a scoprire le bellezze della nostra regione”.