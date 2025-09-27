L’addio a Sergio Di Sciascio di Sga e Ussi Abruzzo

PESCARA – Più che l’ambizione di fare la storia liberando l’etere dal monopolio pubblico, il movente fu la grande voglia di raccontare le gesta dei “suoi” biancazzurri a chi non poteva seguirli su e giù per lo Stivale. E inevitabilmente facendo quello che gli chiedeva la passione finì anche per scrivere pagine di storia della Tv “libera”.

Il giornalismo abruzzese piange uno dei pionieri dell’informazione privata, Sergio Di Sciascio, scomparso all’età di 84 anni.

“La sua lunga carriera giornalistica è stata caratterizzata da una straordinaria poliedricità”, ricordano il segretario Sga Ezio Cerasi e il presidente Ussi Abruzzo Giancarlo Febbo, “caratterizzata dal quotidiano inappuntabile ruolo di comunicatore istituzionale, capo ufficio stampa della Regione Abruzzo per oltre un trentennio, non meno che da protagonista della nascitura informazione privata, in particolare sportiva, stante la sua passione per il calcio ma non solo”. Sergio, infatti, dopo gli anni delle radiocronache semiclandestine da postazioni di fortuna, è stato tra i primissimi in Italia, nella seconda metà degli anni 70, a proporre le telecronache sportive commentando le trasferte del Pescara Calcio, allora protagonista in serie A e B, attraverso TVA TeleAdriatica, una delle prime tv locali dopo la storica Telebiella. Contestualmente Sergio era impegnato anche nella carta stampata, collaboratore prima del Corriere dello Sport e, successivamente, con Il Messaggero. Molto impegnato nella crescita della categoria, Sergio Di Sciascio è stato protagonista sul fronte sindacale della professione, partecipando alla costituzione dell’Assostampa abruzzese e poi dedicandosi in particolare al settore sportivo. Per tre mandati presidente Ussi Abruzzo, poi due nel Consiglio nazionale Ussi. Contestualmente, è stato per oltre per oltre 20 anni ufficio stampa del Trofeo Matteotti di ciclismo. Competente, arguto, tempestivo, mai sopra le righe, tanto altro ancora ha fatto Di Sciascio e avrebbe voluto ancora fare. Grazie Sergio!”.