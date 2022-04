Laboratorio “Uova ad Arte” il 16 aprile per “GiocaCultura”

GIULIANOVA – Per le festività pasquali, la Pinacoteca civica Casa museo “Vincenzo Bindi” di Giulianova amplierà il suo orario di apertura. Da venerdì 15 aprile al Lunedì di Pasquetta, 18 aprile, gli spazi museali saranno infatti visitabili dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.

Dedicato ai visitatori più piccoli, il progetto “GiocaCultura” propone invece un laboratorio davvero straordinario dal titolo “Uova ad Arte”. Sabato 16 aprile, alle 16, i bambini dai 4 ai 10 anni potranno emozionarsi ed appassionarsi, in Pinacoteca “Bindi”, con il racconto animato della presenza nella storia dell’ arte dell’Uovo, simbolo eletto della Pasqua e della Rinascita, grazie all’antico strumento giapponese del Kamishibai. Infine, si cimenteranno nella creazione di uova artistiche ispirate ai grandi capolavori.

Il laboratorio è composto dunque di due momenti. Il primo prevede il racconto “Viaggio dell’ Uovo nell’Arte” con il Kamishibai, traducibile come “dramma/teatro di carta”, antico metodo giapponese di raccontare storie, che ha avuto la sua massima espressione nel periodo del primo dopoguerra. Il Kamishibai permette di coinvolgere i bambini attraverso la musica e l’animazione di apposite tavole illustrate. Durante il secondo momento, invece, gli spunti e gli stimoli suscitati dai grandi capolavori dell’arte, da Piero Della Francesca a Bosh, da Bruegel a Filippo Palizzi con il suo acquerello in Pinacoteca “Bindi”, da Cézanne a Casorati, fino a Warhol e Koons, serviranno per creare un uovo su cartoncino, realizzato ispirandosi al senso del colore e a tecniche stilistiche eterogenee.

La prenotazione del laboratorio è obbligatoria fino a sabato 16 aprile alle 12 chiamando il numero 085 8021290 o scrivendo a museicivici@comune.giulianova.te.it L’attività ha un costo singolo di 10 euro.