Laboratorio di pittura per l’ecologia a Montesilvano

MONTESILVANO – Nell’ambito del progetto “Montesilvano per l’Ambiente 2022” si è tenuto il “Laboratorio di Pittura” al Palacongressi di Montesilvano. Tanti i partecipanti al laboratorio Dylan Castaldo, Matteo Scurti, Stella Di Matteo, Marco Di Salvatore, Falvio di Ennio, Filippo D’Ostilio, Mia Piccirilli, Federico Scurti, Melissa Ricci, Angelica Di Matteo, Amelì Corradetti, Cecilia Grilli, Rebecca D’Andreagiovanni, Aurora Mauri, Michele Fiore, Emy Galassi, Brayan Castaldo che dopo aver acquisito da Tecla Cecamore, Antonia Capocefalo e Anna Lucia Strizzi nuove quanto importanti tecniche di colorazione – quelle del “colore a rilievo-, con le quali hanno realizzato ognuno una propria piccola opera e poi una “grande opera“ a più mani su una tela 120×150. Presente all’incontro l’Assessore Debora Comardi che ha sottolineato l’importanza di questi incontri tra i bambini e ragazzi per le proprie conoscenze ma anche per abituarli ad un uso di nuove tecniche non inquinanti per futuro migliore. Prossimi appuntamenti con il Laboratorio di Pittura 28 settembre (già completo) e 5 ottobre 2022. Per il Laboratorio di Falegnameria il , 24 e 30 settembre e 1 ,8 ottobre 2022.

Per info wzap 3733001667 o email amaremontesilvano@libero.it.