Al via a Fossacesia il laboratorio di educazione digitale “La città che vorrei”

Il laboratorio, rivolto ai ragazzi da 6 a 12 anni, si terrà dal 3 novembre al 22 dicembre presso i locali parrocchiali di piazza del Popolo

FOSSACESIA – Dal prossimo 3 novembre e fino al 22 dicembre, presso i locali Parrocchiali in Piazza del Popolo prenderà il via il laboratorio di Educazione Digitale ‘La Città che vorrei’ rivolto ai minori residenti nel comune di Fossacesia di età compresa dai 6 ai 12 anni non compiuti alla data del 22 ottobre. L’iniziativa è realizzata con l’intento di attivare un laboratorio di educazione digitale, per un massimo di due mesi, che si concluderà con la predisposizione, da parte dei minori partecipanti, di un lavori che diventerà oggetto di partecipazione ad un concorso in partenariato internazionale con Croazia e Germania, finanziato dalla Comunità Europea, vinto dal Comune di Fossacesia, capofila.

“L’uso consapevole dei dispositivi come computer o smartphone sono a portata di tutti è oggi fondamentale e iniziare ad educare i più piccoli è di grande importanza – afferma il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Sono strumenti utili per lo studio ma anche occasioni di intrattenimento e spesso proprio in quest’ambito si nascondono delle insidie che vanno svelate. Il laboratorio servirà appunto non solo a comprendere le dinamiche della rete ma anche per stimolare la creatività dei bambini, a sviluppare le amicizie, a stimolare la competizione con l’obiettivo di prendere parte ad un concorso internazionale. Inoltre, l’iniziativa va letta anche come sostegno alle famiglie impegnate nelle attività lavorative”.

La partecipazione al laboratorio è gratuita e saranno formati gruppi di massimo 10 minori per ogni turno e ogni minore potrà partecipare ad un solo turno. Sul sito istituzionale del Comune di Fossacesia (fossacesia.org) è possibile scaricare l’avviso, la domanda di partecipazione e le informazioni. I moduli di iscrizione sono comunque disponibili presso lo sportello del Segretariato Sociale dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16:30 alle ore 18.

La scadenza delle domande è fissata alle ore 12 del prossimo 29 ottobre con consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Fossacesia o all’indirizzo comune@pec.fossacesia.org. Per garantire le misure di sicurezza dovute all’emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid 19, sarà possibile accogliere massimo 40 utenti totali in gruppi di 10 utenti a turno. Previa disponibilità, sarà possibile la partecipazione a più turni secondo le richieste. Qualora il numero degli iscritti sia superiore al massimo consentito, saranno accettate le domande in base all’ordine di arrivo al protocollo del Comune di Fossacesia.