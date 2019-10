Laboratorio ArtiBus di Vasto, al via i corsi 2019 – 2020

VASTO – Quante sfumature ha la parola arte? Quanti battiti si rincorrono nelle modulazioni dell’espressione estetica? Difficile dirlo in teoria; più semplice è colorarsi le mani e vivere da protagonisti la scoperta di sé attraverso la pratica artistica. Provare per credere. Ed è questo il momento per farlo.

Ad ottobre il Laboratorio ArtiBus di Vasto, operante da 21 anni sul territorio, darà il via al nuovo anno di corsi 2019-2020. Numerose sono le proposte che verranno attivate, grazie alla guida esperta di Bruno Scafetta, presso la spaziosa ed attrezzata sede in Via Valloncello n. 49:

“Mondo a colori”, laboratori di disegno, pittura e ceramica per i bambini dai 4 agli 11 anni;

“Piccola Accademia delle Belle Arti”, sperimentazione avanzata di molteplici tecniche espressive per ragazzi dai 12 anni in su;

corsi di pittura e ceramica riservati agli adulti;

“Il sabato dei piccoli”, incontro settimanale del sabato mattina per i bimbi in età prescolare (4 e 5 anni);

“Compleanno… ad arte” , per feste artistiche… da ricordare;

“Bomboniera d’artista”, per realizzare da sé i ricordi di occasioni importanti;

“La scuola va da ArtiBus”, uscite didattiche alla scoperta dell’arte.

ArtiBus aspetta grandi e piccoli per una vita a colori. Ce lo ricorda con il suo dolce sorriso anche Matteo, detto Teo, testimonial annuale del Laboratorio nei panni dell’ “Arlecchino” di Pablo Picasso.

Per info ed iscrizioni: Laboratorio ArtiBus, Via Valloncello 49, Vasto (dal lunedì al venerdì, ore 10/ 12 e 17/20 oppure su appuntamento al 3394287017); www.laboratorioartibus.it – info@laboratorioartibus.it.