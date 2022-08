Laboratori educativi a Villa Sabucchi Pescara fino al 12 agosto: orari

PESCARA – «Stare insieme, divertirsi e imparare è il modello vincente dei laboratori educativi ed espressivi “Gioca con me” rivolti a bambine e bambini della scuola d’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado ospitati a Villa Sabucchi». Il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Gianni Santilli ha sposato con entusiasmo un progetto portato in fase attuativa dalla Cooperativa sociale On the road e Impresa sociale Mnemosine ospitato ogni mercoledì, giovedì e venerdì alle 9 alle 13 e fino a venerdì 12 agosto nel parco di viale Bovio in collaborazione con l’Associazione anziani Parco Sabucchi “Allen Mattioli” e il contributo della Laad.

«La partecipazione è gratuita – precisa Santilli – e per prenotazioni e informazioni basta telefonare al 345 7794277 oppure al 380 1012467. Le attività di laboratorio sono incentrate su arte e creatività e sono mirate all’inclusione sociale, all’interculturalismo e a una relazione positiva col mondo della scuola, investendo sulle famiglie e sull’educazione dei più piccoli; esse rientrano nel progetto “Scommettiamo sulla cittadinanza” della Regione Abruzzo. “Gioca con me” offre corsi di musica, itinerari di esplorazione e personalizzazione dello spazio urbano, letture animate, scrittura e pittura: c’è davvero tutto per imparare divertendosi».