Andrea Mingardi e I Prendila Così in concerto domani a Silvi Marina

SILVI – Tra gli eventi inseriti nel calendario estivo dall’amministrazione comunale di Silvi, spicca quello di Andrea Mingardi che si terrà domani sera in piazza dei Pini alle ore 21,30. “Si tratta – ha detto Andrea Di Censo, assessore al Turismo – di un viaggio attraverso le grandi passioni musicali dell’artista: Blues, Rock’n’roll, melodie riarrangiate, reinterpretate e suoi brani storici dagli inizi ai giorni nostri. “Sogno”; “Con un amico vicino”; “Mogol Battisti”; “E’ la musica”; “Canto per te”; “Io vivrò”; “Caruso”; “Sweet home Chicago”; “Everybody need somebody to love”; e cento altre… Mingardi sul palco si diverte a rileggere tutte le tappe della sua straordinaria carriera aiutato dall’incredibile energia dei musicisti. Lo show, di brani storici e ritmi coinvolgenti – ha specificato l’assessore Di Censo – si dipana tra racconti, aneddoti, umorismo e continue sorprese che sono elementi essenziali della cifra stilistica che da anni caratterizza il lavoro di Mingardi, reduce da grandi collaborazioni con Blues Brothers, Patty Smith, Josè Feliciano, Lucio Dalla, Francesco Guccini, Gianni Morandi e il mito Mina”.

“L’evento musicale di domani sera – ha dichiarato il sindaco Andrea Scordella – è uno degli appuntamenti, tra quelli proposti e organizzati dall’amministrazione comunale, da non perdere per il suo indiscutibile spessore culturale. Mingardi, infatti, è un’icona del panorama musicale contemporaneo nazionale, uno dei più apprezzati cantautori italiani che ha alle spalle collaborazioni con grandi artisti internazionali. Nel corso della sua lunga carriera ha scritto e interpretato brani di grande successo sui più prestigiosi palcoscenici musicali del mondo”.

Diverse le sue partecipazioni alle principali rassegne musicali come il Festival di Sanremo, il Festivalbar, Sapore di mare. È fra i fondatori della Nazionale cantanti e dal 2006 ne è vicepresidente. Nell’estate 2011 scrive il brano Gaetano e Giacinto che segna la sua prima collaborazione in veste di autore per gli Stadio da sempre amici del cantautore. Al fianco del cantautore bolognese ci sarà l’inseparabile Maurizio Tirelli, stimatissimo direttore d’orchestra che ha lanciato nel mondo della musica Laura Pausini, collabora con Andrea Mingardi ed è uno dei più autorevoli tuttologi di musica. I

n carriera può vantare, tra l’altro, di aver diretto al Festival di Sanremo tanti musicisti di grido. Sul palco ad accompagnare il cantante bolognese, diretto dal Maestro Maurizio Tirelli ci sarà il noto gruppo abruzzese: Prendila Così tribute band di Mogol Battisti. Una formazione nata da 3 lustri e composta da 5 elementi: Paolo De Carolis, chitarra accompagnamento e voce; Marco Farese, batteria; Andrea Faieta chitarra solista e cori; Andy Micarelli, tastiere, arrangiamenti e cori; Alessio Cassiani, basso elettrico e cori. Diverse le collaborazioni collezionate con artisti importanti come gli Audio 2 e Mogol. Il repertorio è ricco e variegato con incursioni in tutte le raccolte relative, però, solo al mitico ed indimenticabile binomio artistico: Mogol/ Battisti. I brani, pur mantenendo una certa fedeltà con gli originali, sono stati talvolta rielaborati con qualche leggera contaminazione Rock e Blues.