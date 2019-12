Laboratori di Musicoterapia del progetto ASC da gennaio 2020

PESCARA – Il 16 dicembre a Montebello di Bertona è giunto al termine il primo gruppo di quindici appuntamenti all’insegna dell’arte e della sperimentazione organizzati dall’Associazione Arte Suoni Colori. Definitivamente concluso il Laboratorio di Tessitura curato dalla maestra d’arte Valeria Belli; «tutti i presenti si sono appassionati molto alle attività proposte, tanto da richiedere la possibilità di riportare a casa il telaio utilizzato nei laboratori per proseguire nel lavoro. È stata una sfida anche per me, perché ciascun gruppo ha una sua identità personale e bisogna trovare ogni volta l’approccio giusto che stimoli l’interesse», afferma.

Proseguirà invece nel 2020 il Laboratorio sulla lavorazione del Cuoio, tenuto dall’artigiano Francesco Russo, che crede molto nel progetto: «Il fatto che un bambino di nove o dieci anni possa costruirsi da solo – se guidato – un portachiavi o un portamonete di cuoio lo stimola a sperimentare, ma soprattutto a credere in sé stesso e a sviluppare un senso del bello».

Ad arricchire il nutrito programma per il 2020 anche nuovi appuntamenti con il Laboratorio di Ceramica a cura dell’artista Giuseppe Liberati: «Bambini e adulti, sempre concentratissimi, hanno molto entusiasmo e tanta voglia di imparare ciò che i laboratori possono offrire, cioè un’infarinatura generale che faccia conoscere queste attività a più persone e ne arricchisca la cultura personale». Il bilancio finora è estremamente positivo secondo la Presidentessa volontaria di ASC Stefania Silvidii: «Abbiamo toccato il massimo numero di adesioni per ogni appuntamento; l’impegno e l’attenzione di tutti i partecipanti insieme all’atmosfera piacevole che si respira in ogni laboratorio sono i migliori indicatori del successo del Progetto».

Il primo appuntamento per il 2020 sarà il Laboratorio di Musicoterapia gestito da Rogerio Celestino, con l’intento di toccare aspetti diversi del mondo della musica e coniugarli con la creatività, la coordinazione di gruppo e la libertà d’espressione di ciascuno. Moltissime le date, fino ad aprile: giovedì 9, 16, 23 e 30 gennaio al Centro Esploratorio di Rosciano (h 17.00-18.30) e venerdì 6, 13 e 20 febbraio a Civitaquana; ancora giovedì a Carpineto della Nora (27 febbraio, 5 e 12 marzo) e a Montebello di Bertona (19 e 26 marzo; 2 e 9 aprile).

Anche in questo caso la partecipazione sarà gratuita previa iscrizione tramite modulo, scaricabile dalla pagina Facebook del Progetto Creatività e Integrazione (https://www.facebook.com/Artesuonicolori/) o richiedendola ai collaboratori.