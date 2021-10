“La tutela difficile”, la presentazione del volume all’Aurum: ecco quando

PESCARA – Venerdì 8 ottobre alle ore 15,30 all’Aurum di Pescara presentazione del volume “La tutela difficile: patrimonio architettonico e conservazione a Pescara”, curato da Claudio Varagnoli. Un’occasione per riflettere e dibattere insieme a Maria Piccarreta, Segretario regionale del Ministero della Cultura per la Puglia, lo storico Enzo Fimiani e Margherita Guccione, Direttore del MAXXI Architettura, sull’enorme patrimonio architettonico e in generale artistico del Novecento, un patrimonio che richiede un’attenzione particolare, sia per i materiali e le tecnologie usate, sia soprattutto per la ridotta distanza temporale dal presente, che non ne garantisce un’accettazione diffusa. Un caso emblematico è quello di Pescara, città che forse solo ora percepisce le stratificazioni storiche e la ricchezza culturale che ne segnano l’immagine. Ma conservare la città del Novecento, valorizzarla e aprirla ad un orizzonte di sviluppo non può essere frutto dell’azione di pochi volenterosi.

Il libro “La tutela difficile: patrimonio architettonico e conservazione a Pescara” nasce infatti da una lunga collaborazione tra Soprintendenza, Università, Comune e Istituzioni locali, con l’obiettivo di sensibilizzare operatori, progettisti, ma anche il vasto pubblico che fruisce a vari livelli dell’architettura e della città. Il volume rappresenta quindi lo sforzo collettivo di portare all’attenzione di tutti i valori che la città veicola, dal primo sviluppo ottocentesco, alla città voluta dal Ventennio, ai vari monumenti, volontari e involontari, che sostanziano il tessuto urbano, fino alle realizzazioni del secondo dopoguerra: questioni che non hanno un valore puramente retrospettivo, ma riguardano da vicino la qualità della vita e il senso dei nostri comportamenti sociali.

Interverranno Carlo Masci Sindaco di Pescara, Lorenzo Pignatti Direttore Dipartimento di Architettura – Ud’A e Rosaria Mencarelli Soprintendente archeologia belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara.