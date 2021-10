Stefano Matteucci nuovo Segretario Provinciale della Ugl Salute

TERAMO – La Ugl Salute di Teramo ha il suo nuovo Segretario Provinciale. E’ Stefano Matteucci, 44 anni, diplomato, operatore tecnico del 118 Asl Teramo. Ha alle spalle un decennio di attività sindacale in cui si è impegnato per la valorizzazione e il riconoscimento delle figure professionali impiegate nella sanità.

“La nomina di Stefano Matteucci – dichiarano il Segretario Nazionale della Ugl Salute Gianluca Giuliano e la Segretaria Regionale Renata D’Ettorre – ci consente di inserire nel territorio di Teramo una persona preparata, che conosce a fondo le problematiche del mondo della sanità. A lui il più sincero augurio di buon lavoro da parte di tutta la Federazione”.

Il nuovo Segretario Provinciale della Ugl Salute di Teramo illustra i suoi impegni per il futuro: “La riduzione del precariato innanzitutto, puntando a procedure concorsuali e stabilizzazioni. Poi – prosegue Matteucci – la richiesta di una adeguata formazione e giusto indennizzo, la ricerca della massima efficacia ed efficienza nelle organizzazioni sanitarie e la riorganizzazione dei servizi per la collettività. Da una cosa non si potrà prescindere: evitare discriminazioni tra tutti i lavoratori. Concludo con il motto che mi accompagna ogni giorno: il meglio deve ancora venire”.