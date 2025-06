“La Stratosferica Abruzzo”: raduno auto leggenda nel teramano

TERAMO – Un appuntamento “stratosferico”: dal 4 all’8 giugno: una manifestazione che rende omaggio a una vera leggenda del mondo dell’auto che ha fatto scrivere pagine memorabili nella storia dei rally conquistando il cuore di appassionati in tutto il mondo. In occasione del cinquantesimo anniversario della sua omologazione nel Gruppo 4, l’Abruzzo, terra di leggendari protagonisti del settore automobilistico, racconta questa icona senza tempo con un evento speciale.

L’iniziativa coinvolge numerosi Comuni della provincia di Teramo, con Alba Adriatica capofila: venti equipaggi che arrivano da tutta Europa, una occasione speciale anche per promuovere l’immagine turistica, ambientale e culturale dell’Abruzzo.

Alla presentazione tutti i principali autori di una iniziativa che ha alle spalle una lunga e laboriosa organizzazione e che vedrà, fra gli altri ospiti nazionali e internazionali, il padre della Lancia Stratos, Cesare Fiorio al quale si deve l’intuizione, negli anni ’70, di realizzare un’auto pensata esclusivamente per i rally. Lo sviluppo della vettura, rafforzato dalla potenza di un motore Ferrari, porta alla creazione della mitica Lancia Stratos HF.

A raccontare la manifestazione, il presidente di Ascom e Confassociazioni Abruzzo, Claudio Boffa e i sindaci di Alba Adriatica, Antonietta Casciotti, la sindaca di Civitella del Tronto, Cristina Di Pietro, il sindaco di Sant’Egidio, Annunzio Matteucci; il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, per il Comune di Tortoreto il consigliere provinciale, Lanfranco Cardinale, Tiziano Alfonsi dell’Associazione Gentlemen Drivers e Marco Matteucci di Confindustria.

A fare gli onori di casa, patrocinatore dell’evento, il presidente della Provincia di Teramo, Camillo D’Angelo: “Un simbolo del made in Italy, della creatività e del genio italiano, un connubio tangibile fra la cultura industriale e territorio. Un pregio che deve essere supportato dalla politica per non perdere il suo valore. Una manifestazione che oltre la passione sportiva vuole restituire valore a questa filiera dell’automotive che in provincia di Teramo ha rappresentanti eccellenti. Una occasione per mostrare le nostre peculiarità turistiche ambientali e culturali grazie alle iniziative costruite dai Comuni che accoglieranno i nostri ospiti stranieri”.

Claudio Boffa: “Ci abbiamo creduto, ringrazio la Regione Abruzzo, l’assessore Mario Quaglieri per il suo appoggio e il consigliere regionale Emiliano di Matteo per il suo costante appoggio. Gli sponsor privati e Confindustria Medio Adriatico che ha conferito quello sguardo di prospettiva su un settore che sta incontrando, per le congiunture internazionali ed europee, un momento di difficoltà ma che ha raggiunto un livello tale di tecnologia e sapienza industriale per superare anche questo momento. La Stratosferica è anche questo, un riflettore acceso su questa importante realtà”.

La manifestazione e il percorso

La manifestazione ed il percorso prevedono la partecipazione di equipaggi Lancia Stratos e grandi personalità del mondo dell’auto: fra questi i fratelli Guidi di Torino, officina con oltre 40 anni di esperienza nel mondo Stratos, che venerdì 6 giugno insieme al loro carrozziere Ferrucci terrano una lezione ai tecnici – in piazza del Popolo ad Alba Adriatica – su come smontare e restaurare una Stratos. Il percorso con le Stratos attraverserà i comuni della costa teramana e quelli della Val Vibrata fino ad arrivare al capoluogo, nella città di Teramo: da Alba Adriatica e Tortoreto, da Tortoreto a Teramo e da Teramo alla fortezza borbonica Civitella del Tronto. Da qui si tornerà al luogo di partenza attraversando Sant’Egidio, Ancarano, Controguerra e Colonnella.

La storia

E’ un evento che nasce anche per restituire all’Abruzzo il suo storico ruolo nel mondo dell’automobilismo sportivo e sarà l’occasione per promuovere il territorio anche dal punto di vista culturale e per far conoscere la grande filiera produttiva nel settore automotive di questa Regione.

Qui è nata la Coppa Acerbo, nel 1924; qui nasce nel dopoguerra la casa automobilistica Taraschi il cui fondatore Berardo ha costruito (e guidato vincendo premi in tutto il mondo) le mitiche Giaur Urania e Taraschi a partire dal 1947. Abruzzese anche la mitica “Vespa” nata dal genio dell’ingegnere aeronautico di Popoli Corradino D’Ascanio. C’è dunque un po’ d’Abruzzo anche dietro un grande pezzo di storia d’Italia: la Vespa, con i suoi 19 milioni di mezzi venduti e 130 modelli prodotti, ha saputo conquistare tutto il mondo diventando il simbolo della Dolce Vita italiana. Ha una storia abruzzese anche il pilota “votato” come il piu’ grande della Formula 1 nella storia: Juan Manuel Fangio, argentino nato da genitori emigrati dall’Abruzzo.

Sulle strade abruzzesi, in quegli anni, risuonavano i nomi del marchese de Sterlich e del principe Bira, di Lulù Spinozzi e Guy Moll, di Tazio Nuvolari ed Enzo Ferrari, lo stesso Fangio e Stirling Moss. E ancora i volti più recenti, di piloti campioni come Jarno Trulli, Gabriele Tarquini, Vitantonio Liuzzi e Riccardo Ponzio. Parlando di Rally una citazione da podio a Alfredo De Dominicis in arte Dedo, ingegnere e pilota teramano, che per vent’anni ha conquistato il podio in decine di gare.

Padrino dell’evento sarà proprio Cesare Fiorio con i figli Alex e Cristiano, nell’occasione sarà presentato il libro scritto dal figlio Cristiano “Cesare Florio Stratosferico”.

Presenti il presidente dell’ASI Alberto Scuro che parteciperà all’evento con la preziosa lancia Stratos della collazione Bertone ed il presidente del registro Fiat Edoardo Magnone.

La manifestazione si concluderà nella serata di sabato 7 giugno alla Villa Gattopardo di Alba Adriatica: vi parteciperanno personalità istituzionali, giornalisti e rappresentanti di quel mondo dell’impresa che continua a fare grande la tradizione italiana.

Per approfondimenti foto, info e contatti https://www.lastratosferica.it/

Mail: lastratosferica.abruzzo@gmail.com

PROGRAMMA

Mercoledì 4 giugno

Ore 15.00 Partenza da Piazza del Popolo, Lungomare Alba Adriatica, Tortoreto e trasferimento al Kartodromo di Sant’Egidio alla Vibrata.

ORE 19.00 Turni di gare con i kart “modello SODI KART” tra piloti e copiloti.

Classifica, Podio e premiazione in sede

Giovedì 5 giugno

ORE 8:30 – 15:00 concorso di Pittura arte in movimento in piazza del Popolo (Alba Adriatica). Infiorata in piazza per il logo de “La Stratosferica” ed il mappamondo ad opera delle Scuole medie statali di Alba Adriatica.

ore 16:00: Rievocazione con passaggio a timbro di cronoscalate del passato:

Partenza vettura per prima tappa: TORTORETO LIDO- TORTORETO PAESE

Partenza vettura per seconda tappa: TERAMO – CIVITELLA DEL TRONTO

Venerdì 6 giugno

ORE 10:00 In piazza del Popolo, lezione dei meccanici Guidi e del carrozziere Ferrucci su come restaurare una Lancia Stratos e lectio magistralis sull’evoluzione della carrozzeria dell’auto nel secolo.

ORE 15.00 Partenza prima vettura direzione Kartodromo di Sant’Egidio alla Vibrata

ORE 16:00 Kartdromo: lezione e consigli di guida Rally, da parte del campione del mondo (1987) Alex Fiorio della Rally University.

Ore 17:00-18:00 Challenge ad inseguimento a due per i Gentleman Driver su Stratos

Ore 18.00-19:00 Giri liberi con le rispettive Stratos

Ore 19:00 3 Turni di Gara di Go-Kart con modello SODI KART tra piloti e copiloti.

Sabato 7 giugno

Ore 9.30 – Villa Flajani

“L’Abruzzo che corre. La filiera dell’automotive, la storia, l’attualità e il ruolo del polo teramano”. Talk con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, imprenditori, associazioni di categoria.

ORE 16:00 Piazza del Popolo

Trasferimento con le auto al “Gattopardo”, splendida ed esclusiva villa gentilizia dell’800, che per decenni ha ospitato una delle discoteche più famose e importanti della Costa Adriatica.

ORE 19:00

“Briefing pre-Gala con Cesare Fiorio”- tavola rotonda di esperti e persone illustri del mondo automotive italiano ed internazionale”. Ospiti presenti: Cesare Fiorio, Alberto Scuro pres ASI Italia, Magnone Edoardo Presidente Registro Fiat, Fabio di Pasquale – titolare del marchio Coppa Acerbo, delegato Abruzzo Ferrari Club Italia e già Presidente della Old Motors Club d’Abruzzo e fondatore della Commissione Giovani Asi, Avv. Raffaele Pelillo Vice Presidente della Commissione FIA Electric and New Energy. Presidente della commissione italiana Aci energie alternative, Ing. Gabriele di Furia – ingegnere abruzzese prestigioso direttore in ambito automotive internazionale, Jarno Trulli – ex-pilota abruzzese di F1, Ing. Cristiano Fiorio – Direttore Alfa Romeo, autore del libro “Stratosferico”.Omaggio all’ambizione, alla passione e alla perseveranza di Cesare Fiorio, presente all’incontro, nel racconto della sua vita straordinaria.

La sera cena di gala con “Viaggio nei Sapori della Tradizione teramana” in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier, che guiderà gli ospiti in un raffinato percorso di degustazione. Sul palco la chitarra realizzata da Rufini Guitars a tema Stratos suonata da Mauro Gardella, chitarrista di Gianni Morandi, Luca Carboni e Lucio Dalla. Tributo olfattivo alla Stratosferica, grazie alla speciale fragranza realizzata dal Laboratorio Olfattivo.