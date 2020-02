La storia di James G. Ranni, da fattorino a Presidente

Uno dei più grandi Assicuratori del “ramo vita” negli Stati Uniti, aveva origini abruzzesi. I genitori erano nati a Carunchio in provincia di Chieti

CARUNCHIO (CH) – James G. Ranni nacque a New York, il 1 giugno del 1902, da genitori entrambi nati a Carunchio in provincia di Chieti. Il padre Raffaele era nato l’8 giugno del 1879 dai “contadini” Gennaro e Annalucia Potente. La madre Maria Michela Retrivi era nata il 5 febbraio del 1883 dai “contadini” Camillo e Maria Vincenza Loreto.

I genitori di James G. si erano sposati a Carunchio il 2 giugno del 1898. Subito dopo, Raffaele e Maria Michela , decisero di tentare il “sogno americano”. Giunsero ad “Ellis Island” a bordo del piroscafo “Vincenzo Florio”. James G. a soli 13 anni venne assunto, come fattorino, da una società di Assicurazioni di Wall Street. Intelligente, volenteroso e ben voluto, qualche anno dopo, divenne uno degli impiegati. A vent’anni divenne Agente assicurativo. Nel 1923 decise che il “ramo vita” assicurativo sarebbe stato il suo futuro.

Lavorò per tre anni con la potente “Metropolitan Life Insurance Company” dove si formò definitivamente. Successivamente passò alla “Manhattan Life Insurance Company” dove divenne prima agente generale e poi addirittura Presidente. Per ben 15 anni fu il migliore Agente Generale degli Stati Uniti. Nel 1950 aprì una sua agenzia a Miami in Florida.

Ebbe un ruolo importante nella “Million Dollar Round Table”. Fu Presidente della “Million Dollar Produces Club”, componente del “New York Board of trade” e Presidente della “American Bankers Life” della Florida. Ebbe tre figli: Robert, Albert, Jamer Jr. e Paul Thomas. La “dinastia” Ranni continua, ancora oggi, con avvocati, assicuratori e giudici.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”