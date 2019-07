La storia a fumetti “Purge” di Gabriele Schiavoni in crowdfunding

Dallo scorso 12 luglio 2019 al via la campagna di crowdfunding del giovane fumettista teramano. L’opera completa era stata presentata a Teramo Comix

TERAMO – L’autore, Gabriele Schiavoni, nato e cresciuto a Teramo, ha deciso di intraprendere la strada del crowdfung per dare vita al suo fumetto. Continua così la grande tradizione del fumetto teramano, fortemente radicato nel territorio, che vanta già la presenza di autori di caratura internazionale, di scuole di fumetto e, non ultima, di una delle fiere di settore tra le più longeve d’Italia.

La copertina dell’opera aveva già preso parte in anteprima alla mostra Sant’Anna Box Of Art, organizzata dall’ass. cult. Big Match, in associazione con l’ass. cult. Sant’Anna Torre Bruciata e all’ass. cult. Altrimondi, tenutasi in Piazza Sant’Anna dal 9 marzo al 4 maggio 2019.

L’opera completa è stata poi presentata durante la ventisettesima edizione della storica manifestazione Teramo Comix, tenutasi presso la facoltà di scienza delle comunicazioni dell’università di Teramo. Ora la graphic novel indipendente “Purge” è pronta a vedere la luce grazie alla campagna di crowdfunding già partita sulla piattaforma Eppela.com .

Purge è una storia a fumetti, ambientata in un futuro distopico a tinte cyberpunk, che tratta i temi dei grandi maestri del genere come Isaac Asimov e Philip K. Dick, ma con una forte connotazione pulp per un pubblico maturo.

Accedendo alla piattaforma Eppela.com, nella sezione Editoria, sarà dunque possibile finanziare il progetto in cambio di una copia del fumetto e di altre ricompense selezionabili tra una serie di opzioni. La campagna ha una durata di 40 giorni e si concluderà in data 20 agosto, termine entro il quale il progetto dovrà aver raccolto la quota di finanziamento prefissata per poter entrare in produzione.

Il link della campagna: https://www.eppela.com/it/projects?q=purge