Allenamento congiunto contro la Globo Sora di SuperLega. Finisce in parità la sfida, la Sieco può vantare un bilancio positivo dalla fase pre-campionato

ORTONA – La Sieco chiude il tour de force di questa pre-season con un allenamento congiunto contro la Globo Sora di SuperLega. La gara finisce con il punteggio di due set ciascuno mentre la gara “dell’andata”, datata 7 settembre aveva visto i laziali trionfare per 3-1.

CRONACA

Coach Nunzio Lanci ha fatto a meno di entrambi i suoi opposti. Si è preferito tenere Marks a riposo in vista dell’importantissima prima di campionato, mentre il suo sostituto naturale, Zanettin, è da qualche giorno alle prese con un fastidio ai muscoli addominali. Il giocatore di posto due, per questa volta, sarà quindi Sorrenti.

Primo set giocato punto su punto con la Sieco che nella parte centrale del set tenta una mini fuga staccando gli avversari di tre punti. Tre punti che però non sono stati sufficienti agli adriatici che nel finale mollano la presa e complice qualche disattenzione permettono agli avversari di farsi sotto e di chiudere a proprio favore il set 21/25

Gioca sul liscio la Sieco nel secondo set. Ortona si dimostra più grintosa e riesce a staccare sin da subito l’avversario. A metà parziale il tabellone elettronico segna 14/10 per i padroni di casa. Un po’ di apprensione nella seconda parte, quando gli avversari tornano pericolosamente vicini ma la SIECO accelera ancora e si aggiudica il set con il punteggio di 25/22

Ed è sulla falsariga del set precedente che si svolge anche questo nuovo game. La Sieco sembra avere il set in mano quando ad un passo dalla vittoria, sul 24/22, la luce si spegne. Sora tira su un muro invalicabile e pareggia subito i conti. Sulle ali dell’entusiasmo, poi si aggiudicherà il parziale con il punteggio di 24/26.

Si riparte con quello che, come appena deciso dai due allenatori, comunque vada sarà l’ultimo set. Set che vedrà comunque un grande impegno da parte delle due squadre che lottano punto su punto fino ad arrivare ai vantaggi che però questa volta sono a favore dei padroni di casa. Come nel precedente, ma a parti invertite il punteggio è di 26/24

L’ultima gara del pre-campionato, si chiude quindi con l’insolito punteggio di 2-2. Tirando le somme di questa fase preparatoria, la Sieco può vantare un bilancio positivo. Sono state infatti 4 le vittorie (2 al tie-break), 3 le sconfitte (2 con Civitanova e Sora di SuperLega, 1 al tie-break) e 2 i pareggi (1 con Sora di SuperLega).

NUNZIO LANCI NEL DOPO PARTITA

«Un buon test» è il primo pensiero del tecnico Nunzio Lanci nel dopo partita. «Confrontarsi con una squadra di SuperLega è stata un’esperienza probante per noi e devo dire che i ragazzi si sono comportati benissimo. Ce la siamo giocata punto su punto e non posso che riconoscere i meriti ai miei ragazzi. Adesso la testa va alla prima di campionato contro Bergamo. Spero che la squadra scenda in campo con lo stesso piglio e la stessa determinazione messa in campo questa sera».

TABELLINO

Sieco Service Impavida Ortona – Globo Sora 2-2 (21/25 – 25/22 – 24/26 – 26/24)