La Rugby L’Aquila – Amatori Napoli Rugby 31-33: ecco come é andata

Il primo appuntamento pre-season ha visto i neroverdi tenere testa a una squadra che milita nel campionato di Serie A

L’AQUILA – 31 a 33. Lo scriviamo subito senza fare troppi giri di parole. Alla fine dei tre tempi concordati dagli staff de La Rugby L’Aquila e Amatori Napoli Rugby per questo incontro prestagionale i partenopei arrivano avanti nel punteggio sul tabellone del Fattori. Ma vogliamo anche scrivere 14, che è il numero dei ragazzi – tutti aquilani – che ieri hanno fatto il loro esordio con la maglia neroverde sul prato della nostra Casa del Rugby.

Partita piacevole con entrambe le compagini che, in piena preparazione, scelgono il gioco e la ricerca dello spazio da tutte le posizioni del campo. Alla fine saranno molte le segnature, quelle napoletane per lo più frutto della continuità diretta e di un uso sistematico di un pacchetto maggiormente esperto e organizzato; quelle neroverdi costruite su maggiore velocità di esecuzione e lettura dello spazio da parte dei giovani aquilani. Inizia in modo positivo una stagione a lungo preparata da tecnici, atleti e staff del Club, che si presenterà alla città domani 18 Settembre alle 18.30 presso l’Auditorium del Parco in via delle Medaglie d’oro.