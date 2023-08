La Rugby L’Aquila, al via la preparazione pre-campionato 2023/24

La squadra si é riunita ieri per cominciare la preparazione in vista dell’inizio del campionato di Serie B, prevista per l’8 ottobre

L’AQUILA – È iniziata ufficialmente la stagione2023/2024 de La Rugby L’Aquila che ieri si è riunita allo Stadio Tommaso Fattori per dare il via alla preparazione che accompagnerà la squadra verso l’inizio del campionato di Serie B previsto per l’8 ottobre.

Tanti gli atleti agli ordini di coach Emanuele Lo Greco che ieri hanno cominciato gli allenamenti. Con l’inizio di questa stagione, La Rugby L’Aquila si presenta con una squadra rinnovata e una determinazione ancora maggiore. I giocatori hanno lavorato duramente durante l’off-season per migliorare le loro abilità e affinare le strategie di gioco. La stagione 2023-2024 ha visto l’ingresso di nuovi talenti nel roster de La Rugby L’Aquila, i quali si uniranno ai veterani per creare un mix vincente di esperienza e freschezza.

La preparazione de La Rugby L’Aquila è cominciata in concomitanza con l’evento principale della città: la Perdonanza Celestiana (quest’anno arrivata alla 729° edizione) e con l’occasione la squadra si è presentata alla città partecipando al Corteo Storico che ha sfilato lungo le strade principali della città. La squadra è stata accolta con grande entusiasmo dalla popolazione che al passaggio degli atleti ha applaudito i giocatori lungo tutto il percorso del corteo.

Calendario Amichevoli

La Rugby L’Aquila aprirà il pre-season con tre amichevoli tutte tra le mura amiche dello Stadio Tommaso Fattori. Per tutte e tre le amichevoli l’ingresso allo stadio sarà libero per permettere a chiunque di conoscere la squadra e il suo potenziale in vista dell’inizio della stagione.

Il calendario delle amichevoli vedrà:

16 settembre – Amatori Napoli (serieA)

22 settembre – Capitolina (serie B)

30 Settembre – Rovato (serie B)