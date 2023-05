ROCCA DI MEZZO – Convegno e presentazione del libro “La ragazza che sognava di sconfiggere la mafia” il 6 maggio 2023 alle ore 9,30 presso la Palestra Polivalente Lorenzo Sebastiani di Rocca di Mezzo. Si parlerà di Istituzioni e legalità a Rocca Di Mezzo il 6 maggio 2023 dalle ore 9.30 presso la Palestra polivalente “Lorenzo Sebastiani” in un convegno di sensibilizzazione rivolto alle nuove generazioni, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Rocca Di Mezzo in collaborazione con l’istituto Comprensivo “Cesira Fiori” di San Demetrio ne Vestini – Rocca Di Mezzo in occasione della presentazione del libro “La Ragazza che sognava di sconfiggere la mafia”. Sarà presente l’autrice del libro edito da Mondadori la D.ssa Anna Maria Frustaci sostituto procuratore della DDA del POOL antimafia di Catanzaro. La D.ssa Frustaci presenterà il suo libro e dialogherà con gli studenti. A seguire una tavola rotonda di dibattito alla quale parteciperanno:

Il Presidente del Tribunale per i minorenni di L’Aquila: la dott.ssa Cecilia Angrisano;

Il Procuratore Generale ff Avvocato Generale della Corte di Appello di L’Aquila: il dott. Alberto Sgambati;

Il Procuratore della Repubblica del Tribunale dei minori di L’Aquila: il dott. David Mancini;

Il Commissario Capo Tecnico Psicologo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di L’Aquila: il dott. Andrea Pelliccione;

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Cesira Fiore”: prof. Antonio Lattanzi.

A moderare i lavori sarà la dott.ssa Maria Chiara Caruso, giornalista televisiva e radiofonica. I lavori verranno aperti dall’accoglienza e i ringraziamenti da parte del Sindaco Mauro Di Ciccio e dai saluti istituzionali del Prefetto della città di L’Aquila: la dott.ssa Cinzia Teresa Torraco, del Questore di L’Aquila: il dott. Enrico De Simone, del Comandante Provinciale dell’Arma del Carabinier: il col. Nicola Mirante e del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di L’Aquila: il col. Cosimo Lamanuzzi. Quella narrata dalla Frustaci nel suo libro, è una storia di crescita e riscatto per raccontare ai ragazzi che di fronte alla mafia c’è sempre una possibilità di percorrere una strada diversa, una strada nuova in cui la direzione è indicata in quelle belle parole: “Legalità e Giustizia”.

Come cita l’autrice in un passo del suo libro…“Non puoi cambiare il passato ma il tuo futuro si” e la scuola può aprirti ogni via possibile.