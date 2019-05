La Piccola Biblioteca del Parco inaugura a San Giovanni Teatino

Da giovedì 23 maggio alle ore 15 sarà possibile scambiare libri nella casetta di legno sistemata del Parco 120 alberi

SAN GIOVANNI TEATINO – Una piccola biblioteca a forma di casetta degli uccelli, libera e dove scambiare libri. Un luogo a disposizione di tutti. L’idea non è nuova, risale a dieci anni fa, ma il Comune di San Giovanni Teatino l’ha adottata, anche perché è una buona prassi che merita di essere condivisa e promossa.

“Pensare ai libri come messaggeri che passano di mano in mano – spiega il Sindaco Luciano Marinucci – è affascinante e rende onore alla loro vera funzione, che non è solo quella di narrare storie, ma di parlare personalmente a ogni singolo lettore, facendo nascere a ogni lettura una storia nuova. È un po’ anche questo il senso di questa casetta dei libri, in cui ciascun volume vivrà la sua avventura passando da un proprietario all’altro, tracciando un percorso imprevedibile fatto di cultura e di emozione”.

La “Piccola Biblioteca del Parco” sarà inaugurata giovedì 23 maggio, alle ore 15, presso il Parco 120 Alberi. L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione comunale, è realizzata dall’Associazione Paese Comune ed è inserita nell’ambito del programma “Il Maggio dei Libri – Leggere fa crescere 2019”.

La “Piccola Biblioteca del Parco” è una casetta di legno che contiene libri in continuo cambiamento. I libri possono essere presi e depositati da chiunque. La regola fondamentale è libro che prendi, libro che doni. “La realizzazione di questo progetto – spiega l’assessore alla Cultura Simona Cinosi – vuole favorire la lettura attraverso il “baratto” di libri propri, ovvero il book-crossing. I libri si possono prendere gratuitamente e, allo stesso tempo, si possono lasciare volumi che possono essere scambiati e fatti circolare. La ‘Piccola Biblioteca nel Parco’ è pensata per i più giovani, ma non solo. La cultura, in questo modo, si apre all’intera comunità all’interno di un parco, luogo dove trascorrere il tempo libero ora che siamo all’inizio della bella stagione”.