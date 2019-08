1° Criterium Città di Lanciano – “2° Memorial Massimo Di Prinzio”

Sabato 10 agosto ore 19 si svolgerà in notturna la corsa ciclistica competitiva valida per l’ottavo campionato Acsi Abruzzo Cycling Challenge

LANCIANO – Notte di stelle e di sport a Lanciano. Durante la serata di sabato 10 agosto si terrà il “1° Criterium Città di Lanciano”, gara ciclistica competitiva valida per l’ottavo campionato Acsi Abruzzo Cycling Challenge, organizzata dalla Asd Lanciano Cycling Team, con la preziosa collaborazione della Polizia Municipale e il patrocinio del Comune di Lanciano.

La kermesse avrà luogo in notturna, in un centro cittadino intensamente colorato di estiva spensieratezza, dove le stelle cadenti e le luci dei locali risplenderanno negli occhi dei passanti e degli atleti, che si confronteranno in uno scenario al contempo tenue e magico.

La manifestazione si articolerà in due gare distinte, dedicate rispettivamente alla prima e alla seconda serie. Lo svolgimento della gara prevede un circuito cittadino di circa 40 Km con partenza e arrivo sul Corso Trento e Trieste e interessa via Luigi de Crecchio, Viale delle Rimembranze e Via Piave. Ritrovo alle ore 19 nei pressi della partenza in Piazza Plebiscito, alle ore 20.30 verrà dato il via alla prima gara; la partenza della seconda gara è prevista alle ore 21:40.

Per consentire lo svolgimento della gara, dalle ore 16 alle 24 sono previste modifiche alla viabilità ed alle soste, con divieti di transito, nelle strade interessate dal circuito.