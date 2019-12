La musica di Rino Gaetano e djset al Dome Theatre

Al Dome Theatre di Piazza Salotto il concerto “Aveva ragione Rino” dell’Aida Cover Band di Rino Gaetano giovedì 19 dicembre

PESCARA – La Cupola trasparente del Dome Theatre di Piazza Salotto sarà il regno della buona musica, declinata in tutti i suoi linguaggi, dal più moderno Djset alla musica classica, passando per quella cantautoriale di Rino Gaetano.

Giovedì 19 dicembre alle ore 18.30 il concerto “Aveva ragione Rino” dell’Aida Cover Band di Rino Gaetano, per cantare e bearsi della musica e delle parole dell’amatissimo cantautore. Alle 22,30 si cambia ritmo per un DJset tutto da scoprire “Decomposer – Silent Disco” alla consolle DJ FranzL, in pista tutti con le cuffie per immergersi completamente nella musica e poterne uscire in ogni momento rimpossessandosi dei rumori notturni della città.

Ricordiamo che venerdì 20 dicembre alle ore 21 Concerto Evento del violoncellista Luigi Piovano, primo violoncello dell’Orchestra di Santa Cecilia di Roma, accompagnato dal talentuoso e giovanissimo pianista Niccolò Cantagallo, suo nipote, danno origine a un duo del tutto speciale che proporrà un repertorio all’insegna della musica italiana, con pagine di Benedetto Marcello, Gaetano Braga, Antonio Piovano, Nicola Piovani.

L’ingresso è gratuito ma i posti limitati per cui chi volesse riservare il proprio posto può prenotarlo on line sul circuito Ciaotickets al costo di 1€ che verrà interamente devoluto al Reparto di Neonatologia dell’Ospedale di Pescara.

Il Comune di Pescara ringrazia gli Sponsor di Pescara Natale 2019: Fondazione Pescara Abruzzo, Banca Popolare Province Molisane, Banca Credito Cooperativo Castiglione e Pianella , Banca Popolare di Bari, Banca Credito Cooperativo Abruzzi di Cappelle sul Tavo, Barbuscia.