La moda delle dive del cinema anni ’50 e ’60 a L’Aquila dal 10 dicembre

L’AQUILA – In occasione delle festività natalizie, l’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” in collaborazione con le “Tre Marie” ha il piacere di presentare la mostra “La moda delle dive del cinema anni ’50 e ‘60. Esposizione abiti moda di Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Silvana Mangano e altre…”

Dal 10 dicembre e fino all’8 gennaio 2023 i locali antichi e prestigiosi del “Tre Marie”, attualmente in corso di restauro, in pieno centro storico dell’Aquila, apriranno le porte ai visitatori per condurli in una bellissima atmosfera retrò intrisa della moda e dello stile di quegli anni per far rivivere l’ebbrezza di un’epoca che ha ispirato e continua a ispirare il dress code e il design dei giorni nostri.

L’evento è un work in progress poiché i locali verranno aperti temporaneamente e esclusivamente per la mostra per poi riaprire i battenti non appena vedrà la luce lo storico ristorante. Non a caso è stata scelta questa location d’eccezione; nel tempo questo luogo ha visto susseguirsi grandi personaggi del mondo del cinema come Vittorio De Sica, Alida Valli, Federico Fellini, Gigi Proietti nonché del mondo del teatro come Emma Grammatica, Ettore Petrolini.

Un lungo filo rosso unirà sette abiti che i visitatori potranno ammirare all’interno dell’esposizione gentilmente concessi all’Istituto dall’Atelier Storico Napoletano Canzanella appartenuti a Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Silvana Mangano, Giulietta Masina, Silvana Pampanini e Catherine Spaak indossati durante eventi e serate di gala, arricchiti da foto autografate in originale conservate nel Centro Archivio Cinematografico dell’Istituto e facenti parte del Fondo “Marco Reato”. Inoltre, saranno presenti anche scatti inediti dell’americana Getty Foundation tra cui quelle di Ingrid Bergman e Marilyn Monroe.

L’esposizione è patrocinata dal Ministero della Cultura, dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia dell’Aquila e dal Comune dell’Aquila.

ORARI DI APERTURA:

10 dicembre 2022 – 8 gennaio 2023

dal lunedì alla domenica, 10.00 -13.00 e 16.00 – 20.00