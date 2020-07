All’Unicentro risate e allegria con La Lima & La Raspa [VIDEO]

“C’è stato il pienone, sono tutti felici e contenti, sorridenti, è una cosa veramente bellissima. Siamo felici perché la gente sta insieme a noi, ride con noi, si diverte”

MONTESILVANO (PE) – Grande successo all’Unicentro di Montesilvano per lo spettacolo del duo comico La Lima & La Raspa, composto da Romeo D’Alberto ed Enea Di Liberato, in una serata all’insegna del motto “Lasciamoci contagiare dall’allegria”.

“Siamo felici perché la gente sta insieme a noi, ride con noi, si diverte – afferma il duo comico a fine spettacolo – in questo periodo è veramente una cosa meravigliosa. C’è stato il pienone, sono tutti felici e contenti, sorridenti, è una cosa veramente bellissima. È un’esperienza da ripetere perché tante di persone sono rimaste fuori, l’evento si rifarà in una data da decidere. Invitiamo tutti a seguirci perché saremo anche in altri locali, non ancora sappiamo con certezza le date ma informeremo tutti tramite i social ed altri mezzi di comunicazione. Abbiamo bissato il successo di Villamagna, dobbiamo dire con orgoglio che ovunque andiamo la gente ci segue, si diverte e questa per noi è la cosa più bella che possa esistere perché per chi fa la comicità il fine è quello di divertire gli altri, ma anche di divertire se stessi perché noi ci divertiamo a divertire gli altri. In questo periodo così particolare siamo la terapia giusta. Invitiamo tutti ad acquistare il nostro cd, ‘Tande pi candà’ che contiene dieci parodie di canzoni divertentissime con delle piccole scenette, veramente una pillola contro la tristezza”.

“Una bellissima serata, riuscitissima – dice Alessandro Serafini di Unicentro – ringrazio Enea e Romeo ed il grande Angelo il Birbante che qui è di casa. È stata una bella serata, un sabato diverso perché siamo fermi con il discorso del ballo di coppia, noi facciamo tante serate danzanti, ma questo periodo è un po’ così, aspettiamo tempi migliori. Però, ripeto, è stata una bellissima serata, riuscitissima, grande successo di presenze, abbiamo fatto un buon pienone, lontano dai vecchi pienoni per il discorso Covid, però siamo soddisfattissimi, ci sarà sicuramente un’altra occasione per un’altra serata con La Lima & La Raspa, li ringrazio tantissimo. È stata una serata diversa anche per passare dei bei momenti insieme, qui siamo abituati il sabato sera a ballare, però tanta gente si è divertita, tante famiglie, tante comitive, tante coppie, tanti giovani e così si torna pian pano alla normalità, cosa che tutti quanti aspettiamo da mesi, speriamo bene. Sabato prossimo faremo una serata di balli di gruppo, in attesa di una nuova ordinanza della Regione Abruzzo per il discorso dei balli di coppia, cosa che noi abbiamo sempre fatto con il ballo argentino, liscio e caraibico. La situazione sta migliorando, vediamo come andrà in questi prossimi giorni, secondo me pian piano torneremo alla normalità per poi concludere a fine estate con un’altra bella serata come questa di teatro dialettale-cabaret con La Lima & a Raspa. Per questa serata ci sono state tantissime richieste, ma con il discorso dei tavoli a distanza e delle nuove normative sulla capienza abbiamo detto di no a tante persone. Però ci sarà l’occasione per far tornare chi è rimasto a bocca asciutta”.