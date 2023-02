“La Divina Sarah” in scena al Teatro Massimo di Pescara

Lo spettacolo si terrà al Teatro Circus di Pescara martedì 21 e mercoledì 22 febbraio 2023 nell’ambito della stagione teatrale della STM “Luigi Barbara”

PESCARA – Lucrezia Lante Della Rovere e Stefano Santospago fanno rivivere la grande Sarah Bernhardt sul palcoscenico del Teatro Circus di Pescara: “La Divina Sarah” è il testo di Eric-Emmanuel Schmitt ispirato a «Memoir» di John Murrell, sesto appuntamento della cinquantaseiesima Stagione Teatrale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”.

Gli spettacoli si terranno al Teatro Circus di Pescara: la prima replica serale è in programma martedì 21 febbraio con inizio alle ore 21; la replica pomeridiana è prevista per le 17 di mercoledì 22 febbraio 2023.

Nel diciannovesimo secolo, una famigerata attrice francese, divenne nota come “The Divine Sarah”. Questa donna potrebbe senza dubbio essere definita una celebrità: “Sarah Bernhardt, The First Artist Superstar”. Ma era più di una semplice “superstar”: era un essere incredibile, un’anima meravigliosa.

Sarah Bernhardt nacque in Francia nel 1844, figlia illegittima di una cortigiana, Henriette-Rosine Bernard, battezzata, era destinata a condurre una vita normale. Il suo progetto originale di essere una suora, non era il percorso che sua madre, importante cortigiana parigina, immaginava per lei, ma Sarah, con il sostegno dei suoi mecenati, divenne un’attrice.

“Divina” agli occhi di Oscar Wilde, “Voce d’oro” per Victor Hugo, “mostro sacro” del teatro francese per usare l’espressione scelta da Sacha Guitry, la grande Sarah Bernhardt ispira “Memoir” al drammaturgo John Murrell, da cui è tratto il testo di Eric-Emmanuel Schmitt.

La bellezza di questo testo è dovuta alla particolare impressione di assistere a un momento raro: il crepuscolo fiammeggiante di uno dei più grandi artisti sulla scena e l’esposizione di una donna eccezionale che ha segnato il suo tempo. Una sorta di Viale del tramonto, di momento irripetibile, delicatissimo e unico.

In questa edizione, Lucrezia Lante Della Rovere e Stefano Santospago interpretano magistralmente i due ruoli in un continuo gioco di specchi, di divertissement, di rimandi reciproci, di giochi metateatrali godibilissimi, interrogandosi sulla funzione dell’Artista e sulla necessità del Teatro oggi, nella nostra società post pandemica.

BIGLIETTO

Il biglietto di ingresso per lo spettacolo costa 30€ per le Poltronissime e 25€ per le Poltrone (per i soci della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”, i biglietti costano, rispettivamente, 27€ e 22€).

PROSSIMO APPUNTAMENTO

La settimana prossima si torna a teatro con “L’odore” di Rocco Familiari per la regia di Krzysztof Zanussi: lo spettacolo con Blas Roca Rey e Rocío Muñoz Morales sarà in scena mercoledì primo marzo e giovedì 2 marzo 2023. Lo spettacolo è stato insignito del Premio Flaiano 2022 per la miglior regia teatrale.

La stagione artistica della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” è accompagnata dal supporto del Main Partner Fondazione PescarAbruzzo e dell’Istituto Acustico Maico.