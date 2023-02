Novità della PAC, Coldiretti incontra gli agricoltori ad Avezzano

AVEZZANO – Con il Patrocinio del Comune di Avezzano, è previsto domani 20 febbraio alle ore 18.00 nel Castello Orsini il quarto ed ultimo incontro del tour di Coldiretti L’Aquila con gli agricoltori aquilani per illustrare come cambia l’agricoltura e quali opportunità si aprono per le aziende con la nuova politica agricola comunitaria. In occasione dell’ultimo incontro (dopo Castel Di Sangro, Sulmona e L’Aquila) per un totale di circa mille agricoltori partecipanti, verranno illustrati gli indirizzi a livello comunitario e i nuovi scenari che si aprono per il settore primario anche alla luce delle tante difficoltà scaturite in seguito alla guerra in Ucraina e al caro energia. All’incontro, al quale parteciperanno anche il sindaco Giovanni Di Pancrazio e l’assessore regionale all’agricoltura Emanuele Imprudente, sarà presente il vice Presidenti di Coldiretti L’Aquila Fabio Cianfaglione e il direttore di Coldiretti L’Aquila Domenico Roselli. Gli interventi tecnici saranno affidati alla Dottoressa Eusebia Ferrari e la Dottoressa Antonia Lippa del Caa Coldiretti di Avezzano

“Ultima tappa di un tour nella provincia per ascoltare gli agricoltori e fornire indicazioni a chi vuole, in questo momento di grande crisi, rilanciare l’attività e costruire basi solide per il futuro – dice il direttore di Coldiretti L’Aquila Domenico Roselli – lo scopo del tour, che si chiude con l’appuntamento marsicano e che ha visto, fino ad ora, partecipare imprenditori agricoli di tutte le età, è far conoscere le opportunità collegate alla riforma e supportare le imprese in questo momento di grandi difficoltà collegate alla guerra in Ucraina e al caro energia. Le politiche europee sono un’opportunità da cogliere, ma gli incontri sono stati strutturati anche in modo da rappresentare un momento di ascolto delle diverse esigenze per tradurle in azioni sindacali e in future strategie territoriali con particolare riferimento alle produzioni tipiche”.