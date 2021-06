“La danza del vaccino”, alla scoperta del brano di Banda Piazzolla [VIDEO]

VASTO – Dal 24 maggio è disponibile il nuovo videoclip di Banda Piazzolla “La danza del vaccino” interamente girato nel Centro Vaccinazioni del PalaBcc di Vasto. “Gli Indiani d’America praticavano la danza della pioggia con il duplice scopo di provocare la pioggia e quello di purificare la terra dagli spiriti maligni. In questa “Danza del vaccino” per noi lo spirito maligno da cui liberarci al più presto è il Covid19. Girato in un autentico Centro Vaccinazioni (PalaBcc di Vasto), è il nostro piccolo contributo alla promozione della cultura vaccinale, soprattutto ora che ne abbiamo urgente bisogno” si legge nel box del video che vi proponiamo di seguito, quindi l’intervista.

Come nasce questo brano?

Il brano nasce dalla volontà di dire la nostra su un tema tanto importante che ha cambiato le nostre vite nell’ultimo anno e mezzo. E’ il nostro piccolo contributo alla promozione della cultura vaccinale, il solo mezzo che abbiamo per riappropriarci delle nostre vite e della nostra libertà. Abbiamo fortemente voluto girare il video in un vero hub vaccinale per rendere ancora più credibile questo nostro appello ed in questo le istituzioni ci sono state vicine, Comune di Vasto e Asl Chieti Lanciano Vasto.

Per l’estate 2021 tornerete a esibirvi live?

Per il momento per feste patronali e sagre sembra sia tutto bloccato; solo gli Enti pubblici, con le opportune misure di sicurezza, pare che stiano programmando qualcosa. Il 3 luglio ci esibiremo a Vasto nella suggestiva cornice dei Giardini di Palazzo d’Avalos nell’ambito delle manifestazioni estive organizzate dal Comune.

Quali i prossimi progetti in cantiere?

Dal 14 giugno uscirà il video di una canzone intitolata “S’iccise”, girato in una Rsa di Vasto con la partecipazione degli ospiti della struttura e poi il 24 giugno, giorno di San Giovanni, vedrà la luce “Facemece a cumpare”, canzone e video sulla antica tradizione della cosidetta “comparanza a fiori”