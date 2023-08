A Lanciano la 29° edizione di “La città e le stelle”

Dal 27 al 29 agosto scienza, tradizione e innovazione: una città al centro della conoscenza. E quest’anno torna anche il planetario

LANCIANO – La città di Lanciano si prepara a ospitare la 29ª edizione della prestigiosa manifestazione “La Città e le Stelle”, in programma nei giorni venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 agosto 2023 presso il Polo Museale Santo Spirito, a partire dalle ore 21:30.

Forti di una tradizione che si rinnova da quasi tre decenni, Lanciano è divenuta nel tempo un vero e proprio punto di riferimento nel panorama nazionale per la divulgazione scientifica, attirando appassionati e curiosi. La manifestazione offre al pubblico l’opportunità di immergersi nella bellezza dell’astronomia, consentendo di osservare direttamente alcuni tra i più affascinanti oggetti celesti attraverso telescopi dedicati.

Gli esperti del Gruppo Astrofili Frentani saranno a disposizione per guidare l’osservazione, fornendo dettagliate informazioni e rispondendo a domande e curiosità. Parallelamente, i visitatori avranno la possibilità di ammirare la mostra fotografica “Luci Dell’Universo”, esibizione delle migliori immagini astronomiche realizzate dai soci del Gruppo.

Il 2023, inoltre, vede il ritorno del Planetario, una caratteristica che ha sempre affascinato il pubblico e che era stata sospesa nelle edizioni precedenti a causa della pandemia. Venti persone alla volta potranno entrare in una semisfera gonfiabile, sedersi ed ascoltare una breve lezione di astronomia nella quale si ritroveranno ad osservare un cielo simulato, che permetterà persino di spostarsi in altri luoghi della Terra, come il polo nord o l’equatore, per ammirare le stelle di quelle latitudini.

Infine, un fenomeno astronomico particolarmente significativo sarà al centro dell’attenzione: l’imminente allineamento degli anelli di Saturno con l’orbita terrestre. Nel corso del prossimo anno, questo allineamento renderà gli anelli quasi invisibili, motivo per cui la manifestazione rappresenterà un’occasione per salutarli, almeno per un po’.

Invitiamo la cittadinanza e tutti gli appassionati di astronomia a partecipare a questo evento significativo, che coniuga cultura, scienza e bellezza. L’ingresso, come di consueto, è libero e gratuito.

Gruppo Astrofili Frentani

Il Gruppo Astrofili Frentani è nato nel 1997 con lo scopo di diffondere la cultura scientifica ed astronomica tra la popolazione e svolgere attività di ricerca. Dalla sua costituzione, l’Associazione ha svolto oltre 300 manifestazioni scientifiche in numerosi comuni d’Abruzzo e Molise, alle quali si aggiungono centinaia di ore di attività presso le scuole del territorio frentano.

Fotografie astronomiche realizzate dai componenti del Gruppo sono state selezionate dalla NASA e da importanti riviste internazionali di astronomia. Nel febbraio 2023 è stato pubblicato dalla prestigiosa rivista The Astrophysical Journal un lavoro scientifico sui pianeti extrasolari che ha visto il Gruppo Astrofili Frentani collaborare con alcune delle principali Istituzioni astronomiche internazionali.