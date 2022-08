“La Città e le Stelle”, la manifestazione astronomica a Lanciano

Il 26, 27 e 28 agosto, a partire dalle ore 21,30, torna a Lanciano una delle più longeve manifestazioni astronomiche pubbliche d’Italia

LANCIANO – Tra tutte le discipline scientifiche, forse l’astronomia è quella che ha maggiormente conservato il rapporto con la gente, con i non addetti ai lavori. Nelle sfide che ogni giorno gli scienziati affrontano per tentare di spiegare un universo dalla complessità inimmaginabile, nei concetti di astrofisica più difficili, continua a nascondersi il piacere del guardare, del farsi domande, del chiedersi “cosa ci sia lassù”.

È da ventotto anni che il Gruppo Astrofili Frentani raccoglie questa sfida con la manifestazione “La città e le stelle”, le Giornate Astronomiche Lancianesi divenute un appuntamento fisso per la divulgazione scientifica. Momenti in cui i cittadini possono avvicinarsi all’osservazione del cielo, confrontarsi sulle domande più difficili, partecipare ad un evento in cui la conoscenza rappresenta l’unica protagonista.

L’edizione 2022, come sempre interamente gratuita e aperta a tutti, si svolgerà venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 agosto, a partire dalle ore 21,30, nel Polo Museale S. Spirito di Lanciano. Seguendo la tradizione, una serie di telescopi sarà a disposizione del pubblico mentre i componenti del Gruppo Astrofili Frentani guideranno le osservazioni dei pianeti Giove e Saturno, di stelle doppie, nebulose e galassie. Quest’anno, inoltre, torna la mostra fotografica “Luci dell’Universo”, l’esposizione che racchiude alcune delle più affascinanti immagini realizzate durante lunghe notti di lavoro da parte degli astrofili lancianesi.

“Con ‘La città e le stelle’ – dice Nico Di Rocco, Presidente del Gruppo Astrofili Frentani – vogliamo continuare a dare il nostro contributo a una delle missioni più importanti per la nostra civiltà: la divulgazione scientifica. L’astronomia è un ponte tra la ricerca e i cittadini: ci dice quanto abbiamo scoperto, e quanto c’è ancora da scoprire. Ci parla di domande nate attorno ai fuochi degli uomini primitivi, di duro lavoro nei secoli, di confronto di idee. Il nostro mondo è immerso nella scienza e nella tecnologia, dalle quali dipende la nostra stessa esistenza quotidiana. È per questo che la diffusione di concetti fondamentali, come il metodo scientifico, significa contribuire allo sviluppo sociale e culturale del nostro Paese. Ricordando l’ultimo messaggio del compianto Piero Angela, anche a Lanciano stiamo cercando di ‘fare la nostra parte’, umilmente ma con costanza”.

Nel corso delle serate astronomiche sarà inoltre possibile approfondire la nuova attività di ricerca del Gruppo Astrofili Frentani, i cui componenti sono impegnati in un programma internazionale per lo studio dei pianeti extrasolari.

Il pubblico è naturalmente invitato al rispetto delle norme anticontagio Covid-19.

“La città e le stelle” è il titolo di un celebre libro di Arthur Clarke, l’autore di “2001 Odissea nello spazio”.

Il Gruppo Astrofili Frentani è nato nel 1997 con lo scopo di diffondere la cultura scientifica ed astronomica tra la popolazione e svolgere attività di ricerca. Dalla sua costituzione, l’Associazione ha svolto oltre 250 manifestazioni scientifiche in numerosi comuni d’Abruzzo e Molise, alle quali si aggiungono centinaia di ore di attività presso le scuole del territorio frentano.

Fotografie astronomiche realizzate dai componenti del Gruppo sono state selezionate dalla NASA e da importanti riviste internazionali di astronomia.