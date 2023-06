“La città con i piedi di argilla” per Gioca Cultura estate il 4 luglio

GIULIANOVA – Dopo una breve pausa, tornano le attività ricreative dedicate ai giovanissimi a cura del Polo Museale e della Biblioteca civica “Vincenzo Bindi” di Giulianova. Martedì 4 luglio a partire dalle 18, nel Loggiato “Riccardo Cerulli”, sotto piazza Belvedere, si svolgerà “La città con i piedi di argilla”, l’attività di avvicinamento all’archeologia attraverso la manipolazione della creta a cura di Giuseppina Michini.

Durante il laboratorio, i giovani partecipanti, dai 5 ai 12 anni, realizzeranno un coperchio d’anfora prendendo ispirazione dai reperti rinvenuti nel territorio di Castrum Novum Piceni. Attraverso l’uso dell’argilla e la manipolazione guidata, i bambini costruiranno il manufatto, che potranno tenere come ricordo di quest’esperienza.

Per informazioni sui costi ed effettuare le prenotazioni, obbligatoriamente entro lunedì 3 luglio, è possibile chiamare il numero 085 8021290 o scrivere a museicivici@comune.giulianova.te.it.

Si ricorda inoltre che fino al 15 settembre, il Polo Museale Civico di Giulianova amplia e modifica i suoi orari di accesso per la stagione estiva. Il Punto Informazioni e la biglietteria, in piazza Buozzi, saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 22; sabato e domenica con orario 10-12.30 / 17-22. La Pinacoteca Civica “Vincenzo Bindi”, cuore dei musei, in corso Garibaldi 14, è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 22, il sabato e la domenica con orario 10 -12.30 / 17-22.30.

Tutti gli aggiornamenti sugli appuntamenti estivi sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram del Polo Museale Civico di Giulianova e della Biblioteca “Bindi” e sui siti web pinacotecabindi.it e visitgiulianova.com.