Alla scoperta dell’accoglienza, incontro oggi a Pescara

Sabato 27 ottobre alle 17.00 “La bellezza dell’affido, un’esperienza per tutti” con testimonianze e racconti

PESCARA – “La bellezza dell’affido, un’esperienza per tutti” è il titolo dell’incontro in programma sabato 27 ottobre 2018 alle 17.00 nel Centro Polivalente Mons. Gustavo Britti in via Rio Sparto a Pescara. Promosso da Famiglie per l’Accoglienza Abruzzo, l’associazione che mette insieme famiglie impegnate nel percorso dell’adozione e dell’affido, l’appuntamento si inserisce nel ricco programma “Il mese dell’affido e dell’accoglienza”, ideato e organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pescara per promuovere la bellezza di queste esperienze di fondamentale importanza non solo per i minori in difficoltà, ma anche per i nuclei che si aprono a tale gesto.

All’incontro di sabato interverranno Simonetta Pigati, psicologa Ausl di Parma e madre affidataria ed adottiva, e Maddalena Riboloni Mazzocchi, insegnante scuola infanzia e figlia affidataria ed adottiva.

“Si tratta – dicono i promotori – di un incontro aperto a tutti coloro che sono interessati a capire le motivazioni più profonde che rendono l’esperienza dell’accoglienza affascinante e fonte di crescita per tutti”.

Sarà disponibile un servizio baby-sitter gratuito. Per informazioni: Famiglie per l’Accoglienza dell’Abruzzo Tel. 335 7306249.