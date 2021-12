“La bella addormentata?” oggi al Teatro Comunale di Città Sant’Angelo

In programma il 12 dicembre alle ore 17 la storia, liberamente tratta da “La bella addormentata nel bosco”, una produzione Proscenio Teatro di Fermo

CITTÁ SANT’ANGELO – Domenica 12 Dicembre alle ore 17.00 in scena “La bella addormentata?”, una produzione Proscenio Teatro di Fermo per il teatro d’attore e muppets + 4 anni di Marco Renzi con Simona Ripari, Roberto Rossetti/Enrico Verdicchio, pupazzi Lucrezia Tritone costumi Valentina Ardelli. La storia, liberamente tratta da “La bella addormentata nel bosco” nelle due versioni dei Fratelli Grimm e Charles Perrault, esordisce con due simpatici custodi che ci introducono nel “Museo delle Fiabe e delle favole di tutto il mondo”. Vi sono conservati reperti importantissimi, corone di re e regine, mantelline rosse e persino il letto di una certa “addormentata” che è ancora lì che dorme…

Il Museo-Teatro è dedicato alla più famose favole e fiabe di ogni tempo: “Pinocchio”, “Il Gatto con Gli Stivali”, “Raperonzolo” e tutte le storie che hanno riempito l’immaginario di intere generazioni di bambini di tutto il mondo. La Sala dove va in scena lo spettacolo e quella dedicata a “La Bella Addormentata nel Bosco”, all’ingresso il pubblico riceve un volantino con le istruzioni su come comportarsi in questo luogo speciale, soprattutto parlare sottovoce per non disturbare il sonno della protagonista che, da quando è stata ritrovata, sta ancora dormendo e non si sa ancora per quanti anni continuerà a farlo. Tutti sono poi in attesa del famoso Principe che dovrà svegliarla e che potrebbe arrivare da un giorno all’altro. Partirà così un grande gioco, in grado di coinvolgere tutti: pubblico, attori, sedie e teatro.

Lo spettacolo sarà preceduto dai Racconti a Teatro alle ore 16.15, nel foyer del Teatro comunale, con Zulima Memba a cura di Flavia Valoppi.

Marco Renzi è nato, vive e lavora nel fermano, si occupa da sempre di Teatro come Autore, Attore, Regista e Direttore Artistico. E’ co-fondatore della compagnia “Proscenio Teatro” con Stefano Tosoni e responsabile del settore ragazzi. Ha all’attivo moltissimi spettacoli, presentati sia in Italia che all’estero.

Biglietto spettacolo 6€ Per Racconti a Teatro Biglietto 1€ è necessaria la prenotazione ai numeri 085/4224087 – 393/9350933 Super Green Pass dai 12 anni e mascherina, secondo le normative ministeriali anticovid.