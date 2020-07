Kids & Family L’AquilaTour, il programma di luglio 2020

L’AQUILA -“Kids & Family L’Aquila Tour” vuole essere un progetto di esperienza turistica per bambini, ragazzi e famiglie, per accompagnare il turista alla scoperta di L’Aquila, del suo territorio, ma anche delle altre città e province abruzzesi. Si desidera pertanto far vivere al visitatore un’esperienza di viaggio, dove la guida vuole diventare un compagno che conosce appieno il territorio e le sue risorse.

“La gastronomia, l’arte, la storia e la natura di un territorio sono le molteplici facce di ciò che noi comunemente chiamiamo cultura e per secoli si sono influenzate l’una con l’altra. Partiamo con il territorio Aquilano per poi riuscire a allargare i nostri orizzonti sulla regione Abruzzo Partiamo con il mese di Luglio per poi estenderlo ad Agosto e a Settembre con le scuole. É con questi obbiettivi che si presentano in queste pagine alcune proposte di visita, pur sempre lasciando la possibilità al turista di modulare come preferisce la sua richiesta in base alle sue curiosità. Il progetto de “kids&Family-L’AquilaTour” è seguito da Carla Ciccozzi, guida turistica, accompagnatore”. Riferiscono gli organizzatori.

L’Aquila e lo zoo di pietra, alla scoperta degli animali di pietra e non solo disseminati nei vicoli, nelle piazze e nelle chiese della città.

Passeggiata intorno alle mura: da Porta Roiana a Porta Leoni e la Basilica di San Bernardino da Siena.

Quattro passi sotto le mura illuminate, da porta di Bagno a porta Tione alla scoperta del quartiere della Villa Comunale, tour letterario

Il borgo Rivera e la sua fontana e la leggenda di Nicola Colapesce.

La bona novella e la sconfitta di Braccio. Passeggiata da Porta Roiana a via Fortebraccio, tour letterario.

Il tumulto dei Ciompi da Firenze a L’Aquila. Passeggiata intorno al complesso di San Domenico alla scoperta della comunità fiorentina a L’Aquila, tour letterario.

L’Aquila fascista e la resistenza e l’architettura razionalista, tour letterario

Serafino Aquilano da L’Aquila ai Borgia, tour letterario

San Bernardino e la comunità ebraica a L’Aquila, tour letterario

Le monete aquilane nel medioevo, passeggiata intorno a San Marciano alla scoperta dei ghibellini in città, tour letterario

COME PARTECIPARE

A ciascuna visita potranno partecipare massimo 10 persone quindi è obbligatoria la prenotazione. Per info e prenotazione chiamare il 3497820922 o inviare un’e-mail: levisitedicarla@gmail.com; www.guidaturisticacarlaciccozzi.it

Costo 7,50 € adulto – 5,00 bambino. Se interessati alle visite proposte, è consigliabile prenotarsi con un po’ di anticipo

Nella locandina sono indicate date ed orario per ciascuna visita.