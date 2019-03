Kabala, ultima serata con Nick the Nightfly ed è sold out

Questa sera giovedì 21 marzo ultima serata della sesta stagione presso il Caffè letterario-Il diavolo e l’acquasanta a Pescara Vecchia

PESCARA – Un viaggio in musica, fra storia artistica e personale. Ecco “Be YourSelf” nuovo lavoro del cantante, speaker, showman e voce radiofonica inconfondibile, Nick the Nightfly, per l’ultimo appuntamento della sesta stagione del Kabala. La serata recupera il concerto precedentemente saltato per indisponibilità dell’artista. Le prenotazioni già effettuate sono confermate. Si specifica che l’appuntamento è sold out.

Stili diversi, fra jazz, soul, pop e lounge, per un album ricco delle influenze di posti suggestivi, incontri con grandi artisti e sonorità che da sempre accompagnano la storica voce di Radio Monte Carlo, già dagli inizi del suo programma “Monte Carlo Nights”.

Appuntamento dunque per la cena concerto giovedì 21 marzo alle 20,30 al Caffè letterario-Il diavolo e l’acquasanta in via delle Caserme a Pescara, con la possibilità di deliziarsi con i piatti proposti dalla cucina, i vini partner dell’iniziativa, il tutto legato dalla musica di alta qualità.

L’Associazione culturale Kabala, con la stagione 2019, inaugura nuove collaborazioni, con la Società del teatro e della musica, FLA-Festival di libri e altre cose, Museo delle Genti d’Abruzzo e Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara.