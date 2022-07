A Scanno torno Ju Buk con madrina d’eccezione l’On. Pezzopane

Il Festival di donne che con la loro scrittura, hanno contribuito a portare avanti un cambiamento socioculturale si terrà dal 7 al 9 luglio

“Ringrazio la giornalista e scrittrice Eleonora De Nardis per avermi coinvolta in questo straordinario progetto. Sarò madrina dell’ evento e trascorrerò con donne straordinarie la giornata del 7 luglio a Scanno. Tra le donne più attese la pluripremiata scrittrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio: il suo romanzo è in parte ambientato sulle rive del lago di Scanno. Dal 7 al 9 luglio 2022, si svolgerà la rassegna letteraria Ju Buk, festival di donne che con la loro scrittura, hanno contribuito a portare avanti un cambiamento socioculturale nella vita delle donne.

Ammirevole l’impegno dell’ anima di Ju Buk, la giornalista Eleonora de Nardis che, con le colleghe e amiche Roberta Scorranese (firma culturale de Il Corriere della Sera) e Manuela Perrone (già contributor di Alley Oop de Il Sole 24 Ore) hanno chiamato a Scanno “scrittrici guerriere”. Nella giornata del 7 luglio sarò la madrina dell’evento e saranno con noi a Scanno tra le altre:

Donatella Di Pietrantonio – Premio Campiello 2017, finalista Premio Strega 2021, premio David di Donatello 2022 , la parlamentare in veste di autrice Monica Cirinnà, la giornalista Lucia Visca.

Ju Buk aprirà proprio il 7 con un omaggio al centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini.

Un festival letterario di grande prestigio, con protagoniste esclusive dello scenario letterario italiano che proseguirà con altre grandi protagoniste fino al 9 luglio a Scanno.” Così la Deputata Stefania Pezzopane madrina del Festival di Scanno giunto alla sua seconda edizione