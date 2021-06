Scanno, Stefania Pezzopane madrina della rassegna “Ju Buk Festival”

L’onorevole madrina della giornata speciale di Sabato 26 nella ricchissima rassegna di libri ed autrici che si terrà dal 25 al 27 giugno

L’AQUILA – “Ringrazio la giornalista e scrittrice Eleonora De Nardis per avermi voluta come madrina della giornata speciale di Sabato 26 nella ricchissima rassegna di libri ed autrici che si terrà a Scanno dal 25 al 27 giugno. Valorizzare i talenti delle donne in ogni settore e funzione è un mio obiettivo da sempre. La cultura può fare tanto per raccontarsi e raccontare il mondo da occhi di donna. La rassegna è davvero di eccezionale livello e la giornata di sabato è straordinaria da ogni punto di vista. Sono davvero orgogliosa di poter dare il mio contributo come attivista da sempre per le pari opportunità tra uomini e donne in un progetto culturale così avanzato.

In particolare presenterò, con le splendide autrici ed altre personalità, due libri fantastici. Il romanzo di Roberta Scorranese “Portami dove sei nata” (Bompiani) e il libro di Donatella Di Pietrantonio che concorre al Premio Strega “Borgo Sud” (Einaudi). Ma le presentazioni iniziano alle 10,30 e termineranno alle 18 proprio con Donatella Di Pietrantonio. Tra i libri presentati anche il saggio curato dalla Avvocata Andrea Catizone “Sindache d’Italia”. Mentre usciamo dal triste periodo che abbiamo alle spalle, con la cultura ci riprendiamo gli spazi pubblici, le meravigliose piazze di uno dei borghi più belli d’Italia come Scanno, questa è una occasione da non perdere.” Così la Deputata Stefania Pezzopane, madrina della giornata del 26 di “Ju Buk Festival”, presenta la importante manifestazione.