Il Jova Beach Party 2022 fa tappa a Vasto: date, biglietti

L’evento di Jovanotti approderà sul Lungomare Duca degli Abruzzi di Vasto nei pomeriggi di giovedì 19 e venerdì 20 agosto

VASTO – “Quando il 21 settembre 2019 sono sceso dal palco di Linate la sensazione forte era che non fossi alla fine di una cosa ma all’inizio, avevo voglia che continuasse. Poi ci siamo fermati ma arrivavano costanti feedback. Era un gioco, un rito, un villaggio, è diventato una tradizione che è entrata nella pelle e alla seconda edizione siamo già alla ricorrenza. E io amo la ritualità. Sono cresciuto in Vaticano, dove regna i rito e assume il valore di sacro”. A novembre, a Milano, Jovanotti aveva presentato così il Jova Beach Party, che nell’estate del 2022 toccherà 15 località (le giornate saranno due per ogni tappa), tra cui Vasto, precisamente il 19 e 20 agosto, quando alle ore 15 approderà sul Lungomare Duca degli Abruzzi.

Nell’occasione, così come durante l’intero tour, Jovanotti sarà accompagnato sul palco da: Gianluca Petrella (trombone e synth), Christian “Noochie” Rigano (synth e computers), Riccardo Onori (chitarre), Leo Di Angilla (batteria e percussioni), Frank Santarnecchi (tastiere analogiche), Kalifa Konè (percussioni, batteria, balafon, ngonì), Davide Rossi (archi) e Saturnino (basso).

I biglietti del Jova Beach Party sono disponibili sui siti di Ticketmaster, Ticketone e Ciaoticket al prezzo di 65 euro.

Le altre date del Jova Beach Party 2022

2 e 3 luglio 2022 Lignano Sabbiadoro (UD) Spiaggia Bell’Italia

8 e 9 luglio 2022 Marina di Ravenna (RA) Lungomare

13 luglio 2022 Aosta (Gressan) Area Verde

17 luglio 2022 Albenga (Villanova, SV) Ippodromo dei Fiori

23 e 24 luglio 2022 Marina di Cerveteri (RM) Lungomare degli Etruschi

30 e 31 luglio 2022 Barletta Lungomare Mennea

5 e 6 agosto 2022 Fermo Lungomare Fermano

12 e 13 agosto 2022 Roccella Jonica (RC) Area Natura Village

26 e 27 agosto 2022 Castel Volturno (CE) Spiaggia Lido Fiore Flava Beach

2 e 3 settembre 2022 Viareggio (LU) Spiaggia del Muraglione

10 settembre 2022 Bresso-Milano Aeroporto