Johnnie Piccozzi, campione e istruttore professionista di golf in USA

POPOLI – Johnnie Piccozzi nacque a Arshamomaque appena fuori Greenport nello Stato di New York, il 26 ottobre del 1911, da Angelo Piccozzi (nato a Popoli il 1 Novembre 1869) e Prudenza Cafarelli (nata a Popoli il 4 Febbraio 1874). Frequentò la scuola in un’aula unica e per aiutare l’economia familiare lavorò nei mattatoi di Greenport.

Durante la stagione propizia scavò le vongole e dragò le capesante per cinque centesimi a gallone. Imparò il liscio e il tip tap a Greenport e negli anni ’30 raggiunse Broadway (dove fu successivamente coreografo e ballerino). Durante la Seconda Guerra Mondiale si arruolò nella Marina degli Stati Uniti che servì, come “signal corpsman”, dal 1942 al 1945. Negli anni ’50 si sposò e gestì una drogheria (era aperta solo d’estate e durante il resto dell’anno veniva convertita in uno studio di danza). Dotato di uno spirito sensibile e caritatevole organizzò il “Polio Shows”(raccolta fondi per le vittime della polio e per la ricerca).

Ma Johnnie Piccozzi fu soprattutto un campione e un istruttore di golf. Johnnie fu professionista dell’insegnamento e membro a vita “PGA”. La carriera di Johnnie durò più di 25 anni, incluso il ruolo di “Head Pro”, dal 1995 al 1990, nel prestigioso “Island’s End Country Club”. Fu anche “AssistantHead Pro” al “Doral Country Club” di Miami e istruttore presso la “Jimmy Ballard Golf School” di Miami. Johnnie Piccozzi fu tra quelli che presero delle obbligazioni per restaurare il “Dering Harbor Golf Course” (utilizzato per scopi alimentari durante il conflitto bellico) che divenne il “Gardiner’s Bay Country Club”. Lui giocò e divenne campione del club negli anni ’50. Johnnie ebbe cinque figli: Jay, Sharon, Michael, Amy e Chris. Johnnie Piccozzi morì, aveva 90 anni, il 24 aprile del 2002.

Foto: Johnnie Piccozzi da “The Long Island Traveler Watchman” 29 aprile 1976.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”