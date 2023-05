Jocelyn Bell-Burnell ospite alla Conferenza Supernova Neutrino Detection

L’AQUILA – Si apre oggi ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN (Assergi, L’Aquila) la conferenza Internazionale SNvD 2023, dedicata allo studio e alla rivelazione dei neutrini da Supernova. Il convegno, che durerà fino al 1 giugno 2023 ed è organizzato dalla sezione INFN di Cagliari e dai Laboratori del Gran Sasso, sarà un’occasione di confronto sugli ultimi sviluppi della ricerca sui neutrini emessi durante le esplosioni di stelle di grande massa, ovvero le supernòve. Tali eventi cosmici sono accompagnati da una intensissima emissione di neutrini e dalla formazione di stelle compatte: stelle di neutroni o buchi neri.

Parteciperanno all’evento astronomi, astrofisici, esperti di fisica delle particelle e nucleare, ricercatori teorici e sperimentali, tra i più noti al mondo in questo campo di ricerca. I rappresentanti dei maggiori esperimenti al mondo, impegnati nella ricerca di neutrini da supernova discuteranno delle prospettive dei futuri rivelatori, con particolare attenzione ai Laboratori del Gran Sasso.

Domani 30 maggio vedrà la partecipazione straordinaria della Dame e Prof.ssa Jocelyn Bell-Burnell (Università di Oxford), che durante il dottorato osservò la prima radio-pulsar, che venne successivamente identificata come stella di neutroni ed è oggi riconosciuta essere una delle principali scoperte dell’astrofisica.

Numerosissimi gli incarichi prestigiosi ricoperti e i premi ricevuti, tra i quali ricordiamo: President of the Royal Astronomical Society (2002-2004), vincitrice del Breakthrough Prize in Fisica Fondamentale nel 2018 e della Copley Medal 2021, Chancellor of the Dundee University.

Jocelyn Bell ha devoluto l’intero importo del Breakthrough Prize, tre milioni di dollari, per istituire un fondo che aiuti donne, appartenenti a minoranze e rifugiati nel loro percorso per diventare ricercatori in fisica.

Nel corso della mattinata la professoressa Jocelyn Bell-Burnell terrà una relazione sulle stelle di neutroni di fronte ad una platea comprendente anche una delegazione di 50 studenti delle scuole superiori del territorio abruzzese.