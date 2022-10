Il 26 ottobre, presso la sede di Confindustria, prende il via la terza edizione di “Job Digital Lab. La formazione che ti mette in gioco” di ING e Fondazione Mondo Digitale

PESCARA – Hai un sogno, un’idea, un progetto? Vorresti cambiare la tua vita ma non sai da dove cominciare? Sei in cerca di un nuovo lavoro più gratificante e coinvolgente? Desideri conciliare meglio i tempi del lavoro con gli impegni familiari? Tra il 2020 e il 2022 oltre 11.000 persone in Italia hanno trovato in Job Digital Lab, un alleato per rispondere alle loro domande. Il programma formativo, nato dalla collaborazione tra ING Italia e Fondazione Mondo Digitale, ha l’obiettivo di promuovere una maggiore diffusione delle competenze digitali come strumento per intercettare le opportunità che la trasformazione digitale offre.

Con la terza edizione, ING Italia e Fondazione Mondo Digitale hanno messo a punto un programma ancora più ambizioso: da ottobre 2022 a giugno 2023, Job Digital Lab presenta un’offerta formativa personalizzata sempre più legata ai bisogni delle persone e dei territori con l’obiettivo di offrire risorse e strumenti innovativi per una crescita sostenibile, personale e di comunità. Il progetto, della durata di dieci mesi, mira con la terza edizione a coinvolgere nella formazione altre 8.000 persone, facendo rete con esperti, aziende, associazioni di categoria, amministrazioni locali, organizzazioni pubbliche e private, centri per l’orientamento e l’impiego.

La formazione di Job Digital Lab è gratuita, aperta a tutti senza limiti di accesso e da quest’anno sempre più “a portata di smartphone”, in modo che una competenza diffusa possa generare inclusione e creare nuove opportunità di autorealizzazione e di sviluppo, sia professionale che personale. Con la terza edizione il palinsesto formativo si arricchisce con nuovi moduli di micro-apprendimento, fruibili anche in modalità “intrattenimento” che vanno ad aggiungersi alle aree di attività.

Queste le macro-azioni attivate:

1. Alfabetizzazione e potenziamento delle competenze digitali: per chi parte da zero… o quasi e vuole approfondire gli strumenti digitali e l’uso consapevole delle piattaforme social più diffuse e dei servizi online. Quest’area si articola in tre percorsi formativi differenti: “Il digitale per crescere”, pensato per professionisti, aspiranti imprenditori, PMI, associazioni dei territori; “Il digitale per il lavoro”, dedicato ai cittadini in cerca di lavoro o in transizione professionale; “Competenze digitali per tutti i cittadini” rivolto a chi vuole potenziare le proprie competenze digitali ad ampio spettro;

2. StartUp Lab al femminile: il percorso di accompagnamento all’impresa dedicato quest’anno a giovani donne con idee imprenditoriali e alle loro startup, attingendo tra coloro che hanno partecipato ad attività di potenziamento STEM;

3. Eventi locali: appuntamenti di formazione dedicati a imprenditori, PMI, professionisti, associazioni di categoria, per imparare a utilizzare in modo più efficace il digitale, ma anche per fare networking con istituzioni e imprenditoria del territorio;

4. Micro-moduli formativi, la formazione a portata di smartphone: video pillole, podcast, card social per l’e-learning, che permetteranno ai partecipanti di formarsi comodamente dal loro PC o smartphone;

5. Role modelling: per dare ai partecipanti concrete occasioni di confronto con professionisti e del mondo aziendale, cui parteciperanno anche i dipendenti volontari di ING.

Tra i prossimi appuntamenti: 26 ottobre a Pescara, presso la sede di Confindustria, Sala Orofino – via Raiale 110, con l’evento formativo “Le competenze digitali per un’impresa capace di futuro”, dedicato alle competenze digitali a sostegno delle attività produttive realizzato in collaborazione con la Delegazione Abruzzo associazione nazionale Le Donne Del Vino, il gruppo Le Imprenditrici di Confindustria Chieti-Pescara e Lady Chef.

In questo caso, JDL aiuterà i partecipanti e le partecipanti a rispondere alle domande: come accrescere la visibilità online della propria impresa? Come raggiungere un pubblico più ampio e far crescere il proprio fatturato?

Questi i temi che saranno affrontati: costruzione della brand Identity e web reputation; social media ed engagement; nuove frontiere digitali; strumenti e “palestra” digitale.

Oltre alla parte teorica, saranno presentati anche alcuni casi pratici e storie di successo del gruppo Donne del Vino e LeImprenditrici, come fonte e modello di ispirazione, nella progettazione dei propri obiettivi professionali. Per tutti coloro che non potranno partecipare in presenza, è garantita la diretta streaming sui canali Youtube e Facebook della Fondazione Mondo Digitale.

Completeranno il modulo formativo, 3 webinar live di approfondimento pensati per imprese e professionisti sui temi del marketing, dell’e-commerce e dell’analisi dati:

1. Tutto quello che avresti voluto sapere su content creation e copywriting, ma non hai mai osato chiedere.

Il 4 novembre, dalle ore 17 alle ore 18, impareremo quali sono le competenze in gioco, le fasi del lavoro, l’organizzazione dei contenuti per raccontare un brand, un prodotto o un servizio.

2. Hai i numeri giusti per fare impresa? Alla scoperta di Social Analytics, Open data e Big data.

Il 18 novembre, dalle ore 17 alle ore 18, vedremo più da vicino i “dati, questi sconosciuti”, ovvero come migliorare la strategia aziendale, attraverso l’analisi di Social Media Analytics e Big Data; come usare gli Open data nelle imprese per fare business.

3. Dove vai se l’e-commerce non ce l’hai?

Il 23 novembre, dalle ore 17 alle ore 18, scopriremo come strutturare un piano di marketing per vendere prodotti e servizi attraverso il web. Al termine del ricco e variegato programma formativo, saranno coinvolti Centri di Orientamento al lavoro, Centri per l’impiego e agenzie di recruiting per facilitare l’incontro tra domanda e offerta, supportando i partecipanti nell’ingresso o reinserimento nel mondo del lavoro.

Per saperne di più sul progetto e rimanere sempre aggiornati sui corsi disponibili, metti tra i preferiti la pagina https://www.mondodigitale.org/progetti/job-digital-lab.

“In ING vogliamo contribuire a creare a livello globale un’economia più inclusiva per 3 milioni di persone entro il 2025,” ha dichiarato Alessio Miranda, Country Manager di ING Italia. “In Italia questo significa offrire le competenze necessarie per stare al passo con i tempi ed avere più opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro. In particolare, le competenze digitali nel nostro Paese sono ancora poco sviluppate rispetto alla media europea, ma sempre più importanti. Job Digital Lab è la risposta a questa necessità: insieme a Fondazione Mondo Digitale in soli due anni abbiamo formato oltre 11.000 persone, di cui circa 7.000 sono donne in cerca di lavoro o di riqualificazione professionale. E continueremo così, a offrire formazione a chiunque voglia migliorarsi e investire sulle proprie competenze digitali”.

“La Fondazione Mondo Digitale per il terzo anno consecutivo mette a disposizione la propria professionalità per il programma Job Digital Lab,” ha dichiarato Mirta Michilli, Direttrice Generale della Fondazione Mondo Digitale. “Quest’anno vogliamo ampliare ancora di più il nostro raggio d’azione, per raggiungere più persone possibili e offrire loro una formazione a prova di futuro. Una grande squadra, disponibile tutto l’anno, per accompagnare chiunque ad acquisire non solo competenze digitali, ma anche quelle trasversali e funzionali. Perché più istruzione vuol dire maggiore libertà e possibilità di inclusione”.