Jazz sotto la Torre, a Palena la venticinquesima edizione

Il 5 agosto 2019 al Teatro Aventino E.M. Margadonna protagonisti i Ghost Notes e Andrea Castelfranato

PALENA – Lunedì 5 agosto 2019 torna a Palena la rassegna Jazz sotto la Torre, organizzata dal Comune di Palena e dal Teatro dell’Aventino.

Ormai arrivata alla venticinquesima edizione, è diventata un vero e proprio appuntamento fisso dove si ritrovano nuovi e vecchi jazzisti del panorama abruzzese con un occhio di riguardo a quelle che sono le realtà italiane più interessanti dell’Altra Musica, per intenderci quella fatta dai veri Strumentisti e dai veri Cantanti.

La manifestazione, nata dall’iniziativa di un gruppo di giovani musicisti appassionati di Jazz e dintorni, si è sempre contraddistinta per il felice connubio tra musica ed effetti luminosi tesi a valorizzare alcuni dei punti più affascinanti del paese.

Per ricordare e festeggiare il venticinquennale si è scelto di ospitare un doppio concerto nello stesso giorno della prima edizione di Jazz sotto la Torre ormai datata 1995.

Dalle 21.30 ad aprire la serata saranno i Ghost Notes, quattro voci diversissime che diventano un unico corpo sonoro. Le differenze timbriche e artistiche danno vita a una fusione armonica e musicale di straordinaria potenza evocativa. Gli arrangiamenti jazz, blues, pop e soul, sono curati dal maestro Paolo Catone e dal maestro Vincenzo di Nicolantonio. Fanno parte dei Ghost Notes: Vincenzo Di Nicolantonio, Vincenzo Di Zio, Rita Di Pentima, Cristina D’Agostino (voce), Paolo Catone (pianoforte), Alessandro Panzone (chitarra finger style), Mirko Minetti (batteria), Francesco D’Alessandro (basso).

Seguirà Andrea Castelfranato noto da anni per il suo virtuoso talento di mani e di cuore che si manifesta sulle corde e sul legno della sua compagna di viaggi e concerti, la chitarra. Da anni svolge concerti in tutta Europa e ha rappresentato l’Italia in diversi Festival quali: Issoudun (Francia), Matadepera (Spagna), Oloumuc (Rep. Ceca), Bailleul (Francia) e l’Open Strings di Osnabruck (Germania) in cui ha vinto il prestigioso concorso bandito dall’Acoustic Music Records di Peter Finger. Diverse sue musiche hanno fatto da colonna sonora su documentari trasmessi su RaiUno. A marzo 2019 è uscito il suo sesto disco da titolo “Anxanum” prodotto da Giulio Cesare Ricci per la etichetta toscana Fonè Records.

Info: www.comunedipalena.it